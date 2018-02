Aquest dilluns comença la vista sobre les mesures cautelars per a Millet, els Montull i Osàcar

Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montul en nuna sessió del judici





La Secció 10 de l'Audiència de Barcelona que va enjudiciar el desfalc del Palau de la Música ha citat per aquest dilluns 5 de febrer als principals condemnats, Fèlix Millet, Jordi Montull, Gemma Montull i Daniel Osàcar, per abordar la petició de mesures cautelars sol·licitada per la Fiscalia, que no ha concretat si demanarà el seu ingrés immediat a la presó.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), a la vista pública per dirimir les mesures cautelars que demana la Fiscalia davant les elevades penes estan convocats els quatre condemnats, les seves defenses i les parts acusadores a les 10 hores.

La decisió sobre la petició d'cautelars --que encara no han trascendido-- no es prendrà el mateix dilluns, i el tribunal no té termini de temps per pronunciar-se.

El tribunal ha condemnat l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet a 9 anys i vuit mesos de presó; a la seva mà dreta, Jordi Montull, a set anys i mig de presó; a l'exdirectora financera i filla de Jordi Montull, Gemma Montull, a 4 anys i mig de presó, i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar a quatre anys i cinc mesos.

La Fiscalia Anticorrupció va anunciar dilluns 15 de gener, quan es va fer pública la sentència, que anava a demanar la celebració d'una compareixença amb aquests condemnats per demanar mesures sobre la seva situació personal davant "les elevades penes" imposades, sense aclarir si demanaria el seu ingrés immediat a la presó.

En un comunicat, ha mostrat la seva satisfacció amb la sentència perquè "acull les principals tesis plantejades pel Ministeri Públic en el transcurs de la vista oral, i atén les peticions de rescabalament" exposades en l'escrit de conclusions.

SAQUEIG DE 23 MILIONS D'EUROS

La sentència, que xifra el saqueig en 23 milions d'euros, va condemnar Fèlix Millet a 9 anys i vuit mesos de presó ia una multa de 4 milions d'euros pel saqueig de la institució musical per un delicte continuat de malversació i apropiació indeguda i delicte continuat de tràfic d'influències, blanqueig i contra la hisenda pública.

El tribunal va condemnar l'exdirector administratiu del Palau, Jordi Montull, a 7 anys i sis mesos de presó per malversació de cabals públics, tràfic d'influències i blanqueig, ia la seva filla, Gemma Montull, a 4 anys, sis mesos i 22 dies de presó , pels mateixos delictes.

A més, va imposar a Osàcar 4 anys i cinc mesos de presó per un delicte continuat de tràfic d'influències, blanqueig i falsedat comptable, i es reclama el comís dels guanys obtinguts per CDC amb les comissions il·lícites per 6,6 milions d'euros.

PARTICIPACIÓ DE CDC

La sentència va considerar provat que Millet i Montull van orquestrar un "acord criminal" entre l'entitat cultural, CDC i l'empresa Ferrovial per cobrar per la concessió d'obra pública, i que tots dos van pactar amb els extresorers de CDC Carles Torrent (ja mort) i Daniel Osàcar - "sense excloure la participació d'altres persones d'aquesta formació que no han pogut ser completament identificades" - que Ferrovial lliuraria diners al partit a canvi que aquest garantís l'adjudicació d'obra pública anualment.

L'escrit va constatar que els que van ser màxims responsables del Palau de la Música fins al 2009 van idear una estratègia encaminada a "disposar il·lícitament" de quantiosos fons del Palau per a despeses particulars i altres fins aliens per complet als interessos propis dels ens, arribant a espoliar 23 milions d'euros, i que el la direcció del Palau va ser exercida per Fèlix Millet "de manera personalíssima i amb un intens caire jeràrquic".