Piqué arrenca un empat per al Barça i fa callar Cornellà

Piqué celebra l'empat fent callar a la graderia de Cornellà (EFE)





L'Espanyol i el Barcelona van empatar en el RCDE Stadium en una trobada amb problemes ofensius per als blaugrana, amb Messi suplent, i inspirat per l'amfitrió, que es va avançar amb un gol de Gerard al 66, però que es va trobar amb la diana de Piqué en el setge final.

L'empat blaugrana li permet sumar 22 jornades seguides a la Lliga sense perdre, tot un rècord per al FC Barcelona. Mentre que els blanc i blaus trenquen una dinàmica de dues derrotes consecutives. Així acaba una sèrie de tres derbis, dos a Copa del Rei, amb gran tensió al camp i fora d'ell.

L'Espanyol va canviar el plantejament dels dos derbis anteriors i va saltar a la gespa amb un onze més ofensiu. L'amfitrió atacava sense complexos amb la velocitat de Jurat per la banda dreta i algun xut des de la frontal. No tenia ocasions clares, però estava còmode al RCDE Stadium.

Les arribades del Barcelona, que no ho tenia fàcil per forçar el desajust defensiu local, tampoc eren diàfanes. Luis Suárez estava ben cobert per David López. De tota manera, a partir del quart d'hora, la pressió blanc i blava en camp rival es va relaxar i els de Valverde van rondar amb més assiduïtat l'àrea de Diego López.

Coutinho, ex de l'Espanyol, va confirmar el moment de lucidesa blaugrana. Al minut 22, el brasiler, des de la frontal, va estavellar la pilota al travesser. De totes maneres, la fuetada va endollar al quadre local i la seva compatriota Baptistao va signar un xut que Ter Stegen va haver de parar en dos temps.

En l'últim quart d'ara abans del descans, l'amfitrió acaparava les ocasions. El mateix Leonardo Carrilho Baptistão va examinar la defensa blaugrana en diverses ocasions més i protagonitzar una de les polèmiques del partit: l'ariet, al 38, va acabar a terra després de falta de Piqué quan s'escapava sol. L'àrbitre no va xiular res.

El segon temps va començar amb ensurt: gol, ben anul·lat, a Baptistao. El davanter estava molt actiu en el derbi. El Barcelona, per la seva banda, no es inquietava. La seva velocitat de circulació habitual empenyia a l'Espanyol a la seva àrea amb relativa facilitat. Iniesta desfeia amb el seu joc de tiralínies la pissarra rival.

Però als de Valverde els faltava pólvora. Potser per això Messi va escalfar des de la mitja part i va sortir al 57. L'argentí va saltar amb gana, però no va calmar la del quadro periquito. Tot el contrari: Gerard Moreno va posar per davant als seus en el 66 després d'una centrada de Sergio García des de la banda dreta.

El 1-0 no va canviar els plans de l'Espanyol, amb les seves revolucions pràcticament intactes. El Barcelona, en canvi, es va veure obligat a buscar més profunditat alineant a Jordi Alba. Fins ara, Messi tot just havia entrat en joc i Luis Suárez tenia complicacions per aparèixer. La pluja frenava el joc per a tots dos.

En els últims deu minuts, els blanc i blaus van fer un pas enrere. El Barcelona signava un setge de pilotes llargues, centres i serveis de cantonada. I Piqué va guanyar la partida. El central li va guanyar la partida a les torres rivals i va rematar de cap en el 82 per aconseguir l'empat a un.

El defensa ho va celebrar manant callar a la graderia del RCDE Stadium i un sector de l'afició va respondre amb càntics i insults contra ell i la seva dona, la cantant colombiana Shakira. La tensió va créixer a la gespa en els minuts finals i Quique Sánchez Flores va buscar protegir l'empat i va fer debutar al colombià Carlos 'la Roca' Sánchez.