El servei d'atenció 'Infocàncer 24 hores' de l'AECC funcionarà tots els dies de l'any

El servei d'atenció Infocancer funcionarà les 24 hores





L'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) ha presentat aquest diumenge el seu servei Infocancer 24 hores, amb el qual s'amplia a tots els dies de l'any aquest recurs telefònic destinat a proporcionar de forma ininterrompuda ia nivell nacional, informació, suport i assessorament mèdic, psicològic i social sobre qualsevol aspecte relacionat amb aquesta malaltia.

"La intensitat emocional és més gran a les nits i, a més, no hi ha un cercle de suport per al pacient, ja que de matinada baixen les possibilitats de crida a familiars o amics. Per tant, és un moment de solitud, en el qual és important que la persona diagnosticada de càncer sàpiga que sempre hi haurà algú a l'altre costat del telèfon ", ha explicat la responsable del servei Infocancer i psicooncòloga de l'AECC, Patrizia Bressanello.

A més, Bressanello ha afegit que durant els caps de setmana "passa alguna cosa semblant". "El pacient no té disponible la seva xarxa de suport sociosanitari, és a dir, els serveis sanitaris i socials als quals sol acudir perquè no funcionen, i en certes ocasions, hi ha sensació de desemparament en el pacient", ha apuntat.

Aquest servei, que ha estat presentat a Madrid coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer, que es commemora aquest diumenge, està atès per un equip de 20 professionals (voluntaris, especialistes en atenció telefònica, metges, psicòlegs i treballadors socials) per "escoltar , donar suport i assessorar a qui ho necessiti, tant a pacients com a familiars ".

Infocancer és un número de telèfon gratuït (900.100.036) utilitzat sobretot, segons l'AECC, per fer consultes mèdiques sobre els dubtes que genera el diagnòstic de la malaltia i la informació dels serveis que ofereix l'associació. El 62% de les persones que utilitzen el servei són pacients i familiars, i el perfil de l'usuari és dona menor de 60 anys.