BCNegra tanca amb èxit de participació i l’estrena de la presó Model com a escenari

El nou comissari de BCNegra, Carlos Zanón, en un dels actes d'enguany





La trobada literària BCNegra posa el punt final d'aquesta última edició. Ho ha fet amb els esdeveniments més esperats: exposicions, taules rodones, microteatre, etc. Tot plegat a l'antiga presó Model, un espai de la ciutat amb un fort simbolisme per a la novel•la negra i que ha obert aquest cap de setmana per acollir bona part de les activitats.

Prop d'un centenar d'autors han participat en aquesta edició, més curta que l'any passat, però amb més activitats i diverses novetats. La més important, Carlos Zanón ha pres el relleu de Paco Camarasa. Un dels objectius que ha complert el nou director és fer arribar el BCNegra a un públic més divers: "Volíem que no només s'hi interessés gent que li agrada la novel•la negra sinó gent interessada per la literatura o per explicar històries".

També han volgut expandir aquesta trobada als barris de Barcelona, per tal que els ciutadans s'impliquin en aquesta cita, que ja fa 13 anys que se celebra i que va arrancar el dia 29. Però sens dubte, un dels espais que més ha satisfet el públic és la Model. Ha estat l'escenari de la clausura i molts han aprofitat per visitar-ne les instal•lacions.

Des de BCNegra, també han volgut obrir la cita a altres gèneres com el cinema, la poesia o el teatre. A més, els còmics hi han tingut un fort protagonisme i els alumnes del màster en Il•lustració i Còmic d'ELISAVA n'han organitzat una mostra. Durant tota la setmana han fet retrats robot dels ponents i del públic i els han exposat en una de les sales de l'antiga presó.