Ernest Maragall sobre la investidura: "Quants presos valen un no president?"

El diputat d'ERC, Ernest Maragall, ha assegurat que la investidura no pot ser únicament un gest, que al cap d'unes hores deixi de ser efectiva i que impliqui que molta gent hagi d'assumir responsabilitats: "Quants presos valen un no president? Quants processos judicials més hem d'obrir sabent com és l'Estat? ".





En una entrevista de l' 'Diari Ara' aquest diumenge recollida per Europa Press, el diputat d'ERC manté que tots volen que el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, sigui president però que els rols tant de Puigdemont, com d'Oriol Junqueras i del Govern estan sotmesos a la intervenció des de l'Estat, per la qual cosa considera que Puigdemont ha de veure quin és el seu millor paper.





"Com combatem millor l'abús de poder? ¿Oferint-més víctimes?", S'ha preguntat Maragall, i ha afegit que, al seu parer, és l'Estat qui està destruint la Constitució convertint l'absolutisme en la cultura dominant l'Estat.





Assegura que ara el debat ja no recau en una decisió unilateral sinó en "saber què vol dir fer un desafiament a l'Estat", que ell considera que ha de ser amb intel·ligència, amb la màxima ambició i amb els instruments adequats, és per això que afirma que l'objectiu prioritari és la recuperació de les institucions.





També ha dit que no estan en condicions de prendre decisions amb una simple victòria parlamentària "ni per la relació de forces amb l'Estat ni per la materialització d'una majoria democràtica", encara que assegura que això no vol dir abandonar la convicció republicana.





Segons Maragall, hi ha hagut una excessiva focalització de la independència i ara estan pagant el preu de no haver fet prou per guanyar-se "el país en tota la seva dimensió".





Ha dit que li sembla un error aquells que van cridar a la líder de Cs, Inés Acostades, a la sortida del Parlament, i demana respecte per als ciutadans que els han escollit com votants: "Hem de saber que la diversitat és imprescindible, gairebé tant com la unitat ".





Sobre la figura del Rei, Felip IV, diu que ha deixat de ser un referent: "M'està dient que no és el meu rei, m'està negant la condició de ciutadà".