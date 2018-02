TV3 acumula denúncies per la seva biaix ideològica

La gran supervivent de l'aplicació de l'Art 155 és TV3 i per això el biaix ideològic de la cadena, amb l'independentista Vicent Sanchis al capdavant, s'ha mantingut durant aquests tres mesos. El nomenament de Vicent Sanchis al capdavant de TV3 va ser polèmic i en una mesura sense precedents en la història del Parlament, l'oposició va unir els seus vots i va rebutjar aquesta elecció pel seu perfil polític. Malgrat la seva reprovació, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) el va mantenir en el càrrec.





I el cas és que durant aquests 100 dies d'aplicació de l'155, els mitjans públics no han parat d'acumular denúncies per la seva falta de pluralitat. Fa una setmana, la Junta Electoral de Barcelona va multar TV3 i Catalunya Ràdio per la cobertura de diversos actes independentistes.





Així mateix, el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ha tramitat una queixa de Carme Figueras, Daniel Sirera i Eva Parera per la samarreta amb la imatge de Puigdemont que la presentadora de Preguntes Freqüents utilitza a TV3. I és que la Laura Rosel, la nova presentadora del programa de TV3 Preguntes Freqüents no ha dubtat a aparèixer en les dues últimes edicions del programa de debat amb una cridanera samarreta que ha estat motiu les crítiques. Es tractava d'una samarreta en què es podia apreciar la silueta del Carles Puigdemont.

Encara que alguns consideren que la samarreta era una mostra de suport a l'ex president a l'exili, la veritat és que la periodista no es va posicionar en cap moment durant el debat.





A més per a l'oposició no han passat desapercebut als nombrosos documentals dedicats a les càrregues policials del referèndum de l'1-O, que contrasten amb el tractament pla de la sentència del cas Palau, relativa al finançament irregular de CDC mitjançant el cobrament de comissions per adjudicació d'obra pública.