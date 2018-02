Afectacions a les carreteres per la neu

Gran nevada a Catalunya





Diverses carreteres catalanes han aparegut aquest dilluns afectades per la nevada que cau a Catalunya des de diumenge i que ja llavors va provocar incidències en el trànsit.





Segons informa el Servei Català de Trànsit, la carretera C-25 es troba tallada a Santa Coloma de Farners i a Espinelves (Girona), i s'ha resolt la retenció que diumenge a la tarda i nit va mantenir a centenars de conductors atrapats en la C-16 pel tall del Túnel del Cadí als vehicles que no portaven cadenes.





Durant la nit, voluntaris de Protecció Civil de la Generalitat i treballadors de la Creu Roja han assistit als atrapats entre les comarques del Berguedà i la Cerdanya amb beguda i abric, encara que persisteix la restricció als vehicles sense cadenes.





De fet, en múltiples vies és obligatori l'ús de cadenes per circular, de les que destaquen la C-13 entre Llavorsí i Esterri d'Àneu (Lleida), la C-16 entre Puigcerdà (Girona) i Bagà (Barcelona), la C-28 a Naut Aran i Alt Àneu (Lleida), la C-59 entre Sant Quirze Safaja i Santa Maria d'Oló (Barcelona), i la N-230 entre el Pont de Suert i Vielha (Lleida), entre d'altres.





També a la C-38 entre Camprodon i Molló (Girona), mentre que des Molló a Coll d'Arres, fins a la frontera amb França, la via està tallada.





TALLADA LA R3 DE RODALIES









La circulació de trens de la R3 de Rodalies ha quedat interrompuda entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà (Girona).





Segons ha informat Rodalies de Catalunya a través de Twitter, no es pot establir un servei alternatiu per carretera per les mateixes condicions meteorològiques.

Alguns combois de la línia que han sortit de Puigcerdà tenen com a última parada Ribes de Freser (Girona) donada la impossibilitat de continuar cap al sud, cap a Barcelona.





A la mateixa comarca del Ripollès, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha informat que el cremallera de Núria ha quedat interromput igualment per la neu.





Multitud de carreteres catalanes es troben afectades per la nevada: en diverses no es permet circular sense cadenes i en unes altres la circulació ha quedat completament restringida.