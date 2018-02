Marc Gasol firma un altre gran partit que acaba en derrota

Memphis Grizzlies va perdre (101-86) en la seva visita a Toronto aquest 4 de febrer, amb el català Marc Gasol com el millor dels seus però insuficient per evitar una derrota que també van assaborir Àlex Abrines, amb Oklahoma City Thunder davant els Lakers (104 -108), i un Willy Hernangómez que no va arribar a jugar amb els Knicks.

El pivot català no va poder evitar la cinquena derrota en els últims sis partits d'uns Memphis que segueixen amb la seva pobra temporada. Gasol va ser el millor dels Grizzlies, amb 20 punts, però els Raptors van gaudir de moltes armes per deixar el triomf a casa.





Malgrat una mala primera meitat, els de Memphis van arribar amb vida a un últim quart en què no va donar opció Toronto (25-12). Delon Wright (15 punts), DeMar DeRozan (13) i Fred VanVleet (13) van deixar a la franquícia de Tennessee coquetejant amb l'últim lloc de la Conferència Oest.





Mentrestant, a l'altre duel amb representació espanyola, en una jornada avançada en el seu horari pels focus de la Super Bowl, els Thunder van encaixar una dolorosa derrota a casa davant Los Angeles Lakers. Gairebé sense protagonisme d'Abrines, en els 26 minuts que va estar en pista, els d'Oklahoma van encaixar la quarta derrota seguida.





Els Lakers es van emportar un ajustat final en què va valer més la desimboltura 'rookie' i jove dels angelins que l'experiència en els Thunder. Set anys després, els Lakers van guanyar a casa d'uns Thunder que van anar a remolc i es van acostar a set minuts del final gràcies a Paul George. No es va posar nerviós el quadre visitant, amb Brook Lopez liderant a sis jugadors en dobles figures.





No va tenir minuts Willy Hernangómez en la derrota dels Knicks de Nova York davant els Hawks (96-99). Els d'Atlanta van assaltar el Madison amb un triple de Kent Bazemore a sis segons del final.