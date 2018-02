El Girona apunta cap a Europa

El Girona segueix imparable i guanya per 2-0 a l'Athletic Club. / FOTO: LaLiga.es





El Girona va donar una alegria més a la seva afició a Montilivi després de superar (2-0) l'Athletic Club aquest diumenge a la jornada 22 de Laliga Santander, un altre actuació de mèrit del quadre català que mira cap a la zona noble de la taula, la qual se li presumeix a un quadre basc cada vegada més tocat en resultats i joc.

Els de Pablo Machín acumulen quatre jornades sense perdre, les mateixes que porten sense guanyar els de 'Kuko' Ziganda, per posar-se en 31 punts a dos dels llocs europeus. Un Girona amb Stuani deslligat en 12 gols aquesta temporada, amb un doblet que va tombar els bascos, desconeguts tant en defensa com en atac. Després de sortir amb xiulada de Sant Mamés el cap de setmana, l'Athletic va buscar la reacció amb canvis.





Ziganda va formar amb cinc defenses, amb la bona notícia de Yeray a l'onze i el sonat fitxatge d'Íñigo Martínez. Va intentar imitar el quadre basc a un Girona que joc de memòria i que va tenir de cara el partit amb el penal innocent de Andoni que va convertir Stuani als set minuts. Fins a la vora del descans no va arribar a trobar buits l'Athletic, amb la velocitat de Williams i un acrobàtic remat d'Íñigo que va anar al travesser.





Maffeo va perdonar abans el 2-0 i després del descans no va canviar el guió. Va perdonar també Stuani i Ziganda va tornar a un onze més habitual, que tampoc va generar perill amb Aduriz i Susaeta. L'uruguaià es va menjar la defensa visitant i va acabar fent el 2-0, per deixar en un vull i no puc un Athletic que no troba milloria tot i que portava 10 jornades sense perdre.