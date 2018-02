El Suprem revisa la condemna pel cas Nóos el 21 de març

Iñaki Urdangarin en el judici del cas Nóos





La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) ha fixat per al proper 21 de març una vista pública en què s'escoltaran els arguments presentats per la Fiscalia i per les defenses de diversos dels condemnats en el cas Nóos, han informat fonts jurídiques. Entre els recurrents figuren, entre altres, la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, el marit de la Infanta Cristina Iñaki Urdangarin, el seu exsoci Diego Torres i l'expresident de Balerares Jaume Matas.





La vista se celebra tot just un any després que, el 17 de febrer de 2017, es conegués la sentència de l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca que va rebaixar notablement les penes que demanava la Fiscalia als principals acusats en aquest procediment, que es va originar com a peça separada del cas Palma Arena per les activitats delictives que va realitzar l'exduc amb el seu exsoci Diego Torres mitjançant l'institut Nóos, que se suposava realitzava la seva tasca sense ànim de lucre.





Es van imposar condemnes a 7 dels 17 acusats tot i que es van rebaixar notablement les penes que inicialment demanava la Fiscalia, en alguns casos per absolució dels delictes i en altres en aplicació de circumstàncies atenuants per reparació del dany causat.





Va ser el cas de l'exduc de Palma, Iñaki Urdangarin, condemnat a 6 anys i 3 mesos de presó enfront dels 19 que demanava la Fiscalia, o del seu soci, Diego Torres, condemnat a 8 tot i que el Ministeri Públic en demanava 16 i mig.





Els dos van ser absolts del delicte d'estafa i en aquest tràmit de cassació davant l'alt tribunal el Ministeri Públic interessa un increment de les seves condemnes, que arriba fins als 10 anys de presó en el cas del exduc, 12 anys i quatre mesos per a Torres i també més pena per a Matas.





INFANTA ABSOLTA I JA NINGÚ LA ACUSA





La causa va concentrar una important expectació mediàtica en suposar per primera vegada en la història la imputació d'un membre de la Família Reial, la germana del Rei i esposa d'Urdangarin Cristina de Borbó, que finalment va resultar absolta dels dos delictes fiscals dels quals la acusava l'acusació popular i declarada responsable civil a títol lucratiu, com demanava la Fiscalia. Per això va haver de respondre solidàriament amb el seu marit a la responsabilitat civil d'aquest, fins 265.088,42 euros.





Només la va acusar l'acusació popular Manos Limpias i demanava per a ella vuit anys de presó com a cooperadora necessària de dos delictes fiscals comesos presumptament pel seu marit, tot i que aquesta associació ja no acusa davant el Suprem, per la qual cosa aquesta absolució és ja ferma.





Es de la circumstància que el secretari general del sindicat, Miguel Bernad, ha estat també processat per un cas de corrupció -cas Ausbanc- per delictes d'extorsió, un d'ells relacionat precisament amb l'acusació de la Infanta Cristina.





Pel que fa a Urdangarin, la seva defensa demana al Suprem l'anul·lació de la condemna de sis anys i tres mesos de presó que li va imposar l'Audiència Provincial de Palma de Mallorca per la seva implicació en el cas, mentre que la Fiscalia reclama que la seva condemna la condemna s'incrementi fins als 10 anys.





Urdangarin va ser condemnat a sis anys i tres mesos de presó, set anys i un mes d'inhabilitació especial i multa de 512.533,68 euros per un delicte continuat de prevaricació en concurs amb un de falsedat en document públic i de malversació (dos anys i vuit mesos de presó), un frau a l'Administració pública (set mesos), un tràfic d'influències (un any) i dos delictes contra la Hisenda pública (un any cadascun) ja responsabilitat civil.





MATAS I DIEGO TORRES





Per la seva banda, la defensa de l'expresident balear i exministre Jaume Matas demana a la Sala Penal del Tribunal Suprem que anul·li la sentència de 3 anys i 8 mesos de presó que li va imposar l'Audiència de Palma tot i reconèixer que el procediment seguit per l'organització dels Fòrum Illes Balears en 2005 i 2006 "va ser profundament incorrecte fins al punt de constituir un delicte de prevaricació", que aquesta part no discuteix. Per la seva banda, la Fiscalia insta a un increment de la condemna imposada a l'expresident, que va ser de 3 anys i 8 mesos de presó.





La sentència de l'Audiència de Balerares va declarar a Matas responsable d'un delicte continuat de prevaricació en concurs medial amb un delicte de falsedat en document públic i amb un delicte de malversació de cabals públics. Va ser condemnat a 3 anys de presó, multa de 7 mesos i 17 dies a raó d'una quota diària de deu euros i 3 anys d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic estatal, autonòmic o local.





A més, l'exministre va ser condemnat a un delicte de frau a l'administració, pel qual se li va penar amb 8 mesos de presó i a 4 anys d'inhabilitació especial per a ocupació o càrrec públic estatal, autonòmic o local.





L'Audiència va sentenciar que la contractació de la mercantil Nóos Consultoria Estratègica per part de l'administració balear per a la realització dels esdeveniments anomenats 'Illes Balears Fòrum 2005 i 2006' -que van costar uns 2 milions d'euros- es va dur a terme prescindint de la tramitació legal que era aplicable i, va respondre, a la decisió unilateral de Matas, "a causa de la influència exercida per Urdangarin, concertat amb el seu llavors soci, Diego Torres".





Segons recull la sentència, Urdangarin es va servir de la "íntima relació d'amistat" que tenia amb el llavors director general d'Esports, José Luis Ballester, "i del privilegiat posicionament institucional que ocupava en aquelles dates".





Pel que fa a Torres, la defensa demana també al Suprem l'absolució, va ser condemnat a vuit anys i sis mesos de presó, vuit d'inhabilitació especial i multa de 1.723.843,1 euros ia responsabilitat civil, per un delicte de prevaricació en concurs amb un de falsedat i un altre de malversació (tres anys de presó), un frau a l'administració pública (vuit mesos), un tràfic d'influències (10 mesos) un contra la Hisenda pública (dos anys) i un delicte de blanqueig (dos anys).





La Fiscalia demanava per a ell 16 anys i mig de presó però el tribunal va absoldre diversos delictes de malversació, frau, falsedat documental i estafa. En aquest tramiti davant el Suprem el Ministeri Públic demana que la condemna de l'empresari quedi en els 12 anys i 4 mesos de presó.