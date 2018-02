PSC i comuns exigeixen acord entre independentistes per formar Govern

Eva Granados rebutja un Presidència simbòlica





La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, i la diputada d'EnComúPodem al Congrés Lucía Martín han exigit aquest dilluns a la majoria independentista de la Cambra catalana que investeixi a un president de la Generalitat i formi Govern.





En declaracions a RNE, Granados ha recordat que JxCat, ERC i la CUP sumen 70 de 135 diputats, de manera que "tenen la majoria i l'obligació de proposar més aviat possible a un candidat".





Així mateix, ha rebutjat crear una Presidència simbòlica perquè creu que és menysprear les institucions i ha demanat un nou presidenciable "si no hi pot haver eleccions i Carles Puigdemont no pot ser candidat a la Generalitat".





Martín ha recordat que s'ha viscut a Catalunya "un període de molta tensió" i ha criticat que, fins que no es formi Govern, el PP governarà a través de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució malgrat ser l'última força en el Parlament.





"No podem allargar el 155 ni un minut més. Per tant, que es posin d'acord ja", els ha reclamat la diputada, que ha posat en dubte que els terminis per celebrar nous comicis s'hagin posat en marxa ja que el ple no votar la candidatura de Puigdemont, com exigeix la Llei de Presidència de la Generalitat, per posar el rellotge en marxa.