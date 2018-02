Els Eagles de Filadèlfia fan història en la Super Bowl

Els Eagles de Filadèlfia es van coronar per primera vegada en la història com a campions de la NFL a la Super Bowl.





Els Eagles de Filaldelfia es van convertir aquest diumenge en els nous campions de la NFL després de batre a la LII edició de la Super Bowl, disputada a l'US Bank Stadium de Minneapolis, als Patriots de Nova Anglaterra per 41-33, en una final del futbol americà nord-americà decidida en els compassos finals amb un acció defensiva sobre Tom Brady.





Les 'Àligues' van entrar en la història al conquistar el seu primer trofeu Vince Lombardi després d'una Super Bowl emocionant i espectacular de principi a fi i en la que van mostrar nervis d'acer per controlar el moment clau de l'últim quart quan el seu rival havia tornat a venir des enrere per posar-se per davant.





Bill Belichik i Tom Brady no van poder assaborir el seu cinquè èxit junts ni situar els 'Patriotes' a l'alçada dels Pittsburgh Steelers, que es mantenen com els que més títols tenen, amb un total de sis. Després de la èpica i històrica remuntada de l'any passat davant Atlanta Falcons, els actuals campions no van poder defensar la seva victòria com van fer precisament en 2005 davant els Eagles, que es van prendre la revenja.





I encara que el estel·lar 'quarterback', elegit el jugador més valuós de la temporada (MVP, en les seves sigles en anglès) poc abans del partit, va ratllar a gran nivell durant tota la Super Bowl, finalment va ser el protagonista negatiu quan va patir un 'fumble 'clau que va impedir que poguessin tenir una oportunitat final de emportar-se la victòria. Al davant, el novell Nick Foles, substitut del titular Carson Wentz, va tenir tremp i no va acusar la pressió, sobretot en trams de l'últim període, per portar els de Doug Pederson a la victòria i coronar-se amb el 'MVP' del partit.





Va ser una final de molt nivell, on els campions de la Conferència Nacional van ser gairebé sempre per davant en el marcador i on els atacs es van imposar a les defenses. De fet, fins a aquesta decisiva jugada final, ni Brady ni Foles havien patit en excés la duresa de les respectives defensives i havien pogut manejar amb certa comoditat les seves ofensives.