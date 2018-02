La Fiscalia Anticorrupció demana presó provisional per a Millet i Montull

Fèlix Millet, Jordi Montull i Gemma Montull





La Fiscalia Anticorrupció demana per a l'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet i la seva mà dreta Jordi Montull la mesura de presó provisional sense fiança fins a la meitat de la pena imposada, i compareixences periòdiques per Gemma Montull i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, per risc de fuga davant les altes condemnes del cas Palau.





Així ho ha sol·licitat la fiscal Marta Marquina en una vista a la Secció 10 de l'Audiència de Barcelona, al Palau de Justícia, amb la presència dels quatre condemnats, les seves defenses i les parts acusadores.





El tribunal va condemnar Fèlix Millet a 9 anys i vuit mesos de presó; Jordi Montull, a set anys i mig; l'exdirectora financera i filla de Jordi Montull, Gemma Montull, a 4 anys i mig, i l'extresorer de CDC Daniel Osàcar a quatre anys i cinc mesos.





La fiscal ha demanat la mesura de presó provisional pel "risc de fugida elevat" dels acusats malgrat la seva edat i estat de salut, sobre la base de la gravetat de la sentència condemnatòria i a l'article 504 de la Llei d'enjudiciament criminal.









Sobre Millet i Jordi Montull, la fiscal ha assegurat que "ni l'avançada edat -82 anys i 75 respectivament- ni el minvament físic disminueixen el risc de fugida", i ha esgrimit l'estatus dels condemnats i la seva elevada capacitat econòmica.





CAS ANNA PERMANYER









Per justificar la petició, la fiscal ha citat el cas del ja difunt Joan Sesplugues, condemnat a 24 anys de presó per extorquir i assassinar el 2004 la psicòloga Anna Permanyer per quedar-se amb un pis en l'avinguda Diagonal de Barcelona.





Segons ha explicat, en aquest cas es va acordar la seva presó provisional abans i després de la condemna, l'home va ingressar a la presó a partir dels 78 anys, i segons ella és "un exemple clar que l'edat ni minvament físic justifica el no ingresso a la presó".





GEMMA MONTULL I OSÀCAR









Marquina ha sol·licitat per a Gemma Montull (50 anys) i Daniel Osàcar, (82) la retirada de passaport, la prohibició de sortida del país, i compareixences periòdiques: cada 20 dies ella i cada 10 ell.





Ha ressaltat que les mesures no són tan oneroses per a ells perquè les seves penes són "substancialment inferiors", la qual cosa entén que disminueix el risc de fugida i fa que les mesures sollicitades siguin suficients amb garantir la presència al país per respondre davant la justícia.





ALTRES ACUSACIONS









A la petició de la Fiscalia s'han sumat les acusacions de l'Advocacia de l'Estat, la Fundació privada Orfeó Català-Palau de la Música, si ben el Consorci de l'entitat musical no s'ha adherit a les penes de presó.





L'acusació popular, exercida per la Federació d'associacions de veïns de Barcelona (Favb), no s'ha oposat perquè considera que "no hi ha justificació per al seu acord".





El seu advocat, Àlex Solà, ha dit que aquestes mesures cautelars són per "assegurar la presència dels acusats en el procés, i les que hi havia fins ara s'ha mostrat eficaços. No pot estendre's l'excepcional mesura més enllà de les funcions constitucionals que té adquirides".





Abans del judici, Millet i Jordi Montull ja tenien com a mesures cautelars compareixences periòdiques, retirada de passaport i prohibició de sortida del territori nacional; Gemma Montull té una fiança de 500.000 euros, i Osàcar no tenia cap mesura cautelar.