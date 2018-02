Viure a la intempèrie

Vaig sortir del despatx quan ja la nit havia caigut. A escassos metres de la porta un home fet un cabdell jeu a terra i al seu costat descansa un farcellet ple d'objectes aparentment inservibles. La gent que passa l'esquiva. M'acosto a ell. Respira tot just. Només li veig la cara. Per la vorera corren filets d'un pudent líquid. Fa un fred horrorós. Li pregunto i només encert a sentir un molt lleu grunyit. Em quedo al seu costat. Cal fer alguna cosa. Si està molta estona a la intempèrie s'agreujarà el seu tan fràgil estat. Truco a l'ambulància. Em carreguen amb un interrogatori sobre mi i només falta que em demanin el meu número de targeta de crèdit. Només em pregunten si està borratxo. Ment perquè sé que no vindrien. Els dic que està malalt. És veritat també. Al poc s'incorpora amb la força tremenda que només té aquell que només a si confia i lluita. El segueixo amb cura per si truca l'ambulància i cal informar-lo del lloc on ens trobem. S'atura abans de defallir i s'asseu en un banc per reposar forces si és que li queda alguna. Espero que arribi l'ambulància o, almenys, que em truquin. Això no passa. Decideixo tornar al meu camí sense saber quin és el seu. Crec que ell, a la seva manera, busca el seu precari aixopluc que trobarà i en la solitud passarà la nit, com tantes altres nits. No sé que passarà. Pot ser que si les temperatures baixessin dràsticament algun professional d'un servei municipal o una ONG li porti alguna cosa calenta o se li ofereixi algun alberg si hi ha plaça lliures en algun d'ells. Potser demà m'ho trobi de nou de camí al meu treball, carregant amb el seu pes i els seus estris. Tot el que té va amb ell.





Algú dorm al caixer que hi ha camí de casa. Per protegir-se de les mirades i cuidar la seva dignitat ha posat un paravent aprofitant la funda de cartró d'un frigorífic.





Demà em trobaré amb altres persones en similar situació. A sota de la cornisa de la biblioteca, gairebé amb només el cel com a sostre, dorm una persona, de vegades dues. És un lloc obert en un xamfrà on conflueixen la plaça i un carrer orientat cap al nord per la qual passa el fred sense compassió alguna. Com escollir aquest lloc per dormir, tan fred? Per què no ha buscat el seu refugi en un lloc una mica més protegit?, em dic. Entre passar por o passar fred potser va optar per aquesta solució. És raonable. Moltes persones sense llar són agredides al carrer mentre dormen. Desenes de persones moren a la nostra ciutat a la intempèrie. Moltes són agredides per gents malvades. Passa amb més freqüència de la que s'explica. Recentment vaig llegir a El Períodico, al novembre de 2017 unes declaracions d'un noi que amb prou feines 18 anys, amb un altre va cremar a una dona en un caixer situat en una zona benestant de Barcelona. "Em resulta incomprensible comprovar com va poder sortir tant odi de dins meu. Com vaig poder arribar a aquest punt de maltractament. Encara avui, gairebé 12 anys després, em sembla impossible". És difícil respondre-li. Potser la por a l'altre en qui es veu el porta a la violència. D'on neix l'odi a l'altre, a l'altre desvalgut? Diuen que augmenta l'odi als pobres. Sembla que el terme "aporofòbia", que significa rebuig o odi a l'altre, en tant que pobre, ha estat escollit com la paraula de l'any, encunyada pel que sembla per Adela Cortina per designar un fet tan menyspreable. Potser sigui innecessari nomenar amb un altre nom el que ja és nomenat. Potser dir odiar els pobres sigui més descarnat de dir aporofòbia com és més descarnat i més real dir morir-se de fred que pobresa energètica. A vegades les paraules ens allunyen de la duresa d'algunes realitats. És més fàcil dir persones vulnerables que persones vulnerades; augmenta la pobresa que augmenten els pobres; precarietat de l'ocupació que explotació laboral, etc.





PRECARIETAT





Cada vegada hi ha més persones que viuen a la intempèrie en els seus diversos graus i en diferents nivells de precarietat. Ja són evidents els efectes desprotectors de les crisis econòmiques que es van iniciar fa uns deu anys. La reducció de la despesa pública i l'augment de la pressió fiscal han estat dos dels instruments dels estats per fer-los front. El resultat d'això és que moltes persones han caigut en una major precarietat i sembla que en molts casos s'està convertint en una situació irresoluble. Augmenta la desigualtat i moltes persones són llançades a la marginalitat i la pobresa. Ni tan sols la feina garanteix poder escapar a aquesta destinació. Una feina en general precària, mal pagada i realitzada en condicions gairebé d'esclavitud especialment per aquells, una gran majoria, que no tenen una formació especialitzada. Alguns d'ells han parlat per a l'informe de Càritas "Vides precàries" on expliquen la por que tenen a perdre la casa, de les seves ansietats, del dolor, dels sentiments de culpa, de les noves regles que juguen contra ells, enfront de la qual cosa l'informe fa una denúncia valenta: "la precarietat laboral destrueix la persona". Gairebé al mateix temps que l'informe de Càritas un diari econòmic titula "Caixabanc dispara el seu benefici un 60% més el 2017" i "el BBVA un 31,50% mes"; és molt dur preguntar on estan els ferits d'aquests trets però tots ho sabem.





Aquestes situacions que generen precarietat són cridades tècnicament determinants socials i tenen serioses repercussions sobre la salut i la qualitat del viure. Incrementen els problemes i necessitats de les persones i minven la seva autonomia. De la sensibilitat de les administracions i institucions depèn la disposició de recursos per fer-hi front. Poques vegades hi ha propostes de modificació de les causes i s'instauren recursos per afrontar, moltes vegades amb escassos resultats, els efectes de condicions de vida tan inhumanes com és gastar-se més de la meitat del sou en un habitatge moltes vegades inadequada.





El desmantellament progressiu i descarat del que va ser cridat l'Estat de Benestar està deixant al marge a un alt nombre de persones afectant especialment les grans amb baixes pensions, dones amb fills i escassa protecció, immigrants, persones sense feina i, cada vegada més , amb ocupació precària i en condicions abusives. I afegeix una major dificultat a aquelles que ja, fins i tot sense la crisi, tenien serioses dificultats per a l'accés a la feina a causa de dificultats de salut, mobilitat o qualsevol altre handicap resoluble amb suports. Aquests cada vegada són més limitats tot i les recomanacions d'organismes internacionals continguts en informes com l'elaborat pel Relator Especial de les Nacions Unides per a la Salut Mental a 2017 o la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.





CRISI





Les crisis, a més, estan afavorint la pèrdua de la capacitat instituent de la comunitat -que està donant mostres d'una capacitat sorprenent de suportar el insoportable- i refermant els interessos de les grans corporacions i grups de poder econòmic i també polític que, amb freqüència, distreuen a la població d'ocupar-se dels seus problemes reals amb objectius algunes vegades adormidors i alienants. Mentrestant les diferències creixen i la vida quotidiana es fa insuportable per a moltes persones i atempten a la dignitat que tot ésser mereix.





Rellegeixo a Plató, La República, capítol 4 i m'aturo "cadascuna d'elles és moltíssimes ciutats (...) com a mínim dos, enemigues entre si, la dels pobres i la dels rics". Detinc la lectura. I penso. Aquesta enemistat està acompanyada d'una cada vegada més gran indiferència i prepotència en uns; i en els altres cada vegada més dolor, impotència, resignació i abandó. La desigualtat augmenta i fa estralls no només en els que sempre van tenir poc sinó en molts que van tenir alguna cosa quan era difícil pensar que això podia passar i que lluiten cada dia per tirar endavant; no sempre ho aconsegueixen. Una cosa més caldrà fer. Si és entre tots, millor.