Whitman: Oh Capità, el meu Capità!

"Oh Capità, el meu Capità! Ha acabat el nostre terrible viatge", aquesta frase cèlebre, especialment per la pel·lícula 'El club dels poetes morts', és deguda al poeta nord-americà Walt Whitman. Està inclosa en el seu cèlebre obra 'Leaves of Grass' (Hojas de hierba), publicada el 1855. Malgrat el seu fracàs inicial, va tenir posteriors edicions, sempre ampliades fins a la seva mort en 1892, amb setanta-tres anys d'edat. El crític Roger Asselineau ha dit a propòsit d'aquesta obra que "Whitman volia crear un llibre, i que, fent-ho, es va crear a si mateix". Què us sembla? Aquest home que de nen va llegir amb passió 'Les mil i una nits' i les novel·les de Walter Scott, va deixar d'anar a escola als onze anys d'edat, va ser admirador de Lincoln, tenia sang anglesa, gal·lesa i holandesa, provenia d'una família amb tradició quàquera. I sembla ser que va arribar a aconseguir una particular indiferència davant l'èxit mundà.





Oh Capità, el meu Capità!, més enllà de les teves lliçons, savi professor, vas dir que la felicitat és l'efusió de l'ànima i que en totes les persones et veies a tu mateix, "ni més absolutament res menys". Però alhora deies: "tampoc miraràs pels meus ulls ni hauràs de creure el que jo digui. Tu sentiràs el provinent d'arreu i el filtrarás pel teu propi ésser". També val això per a nosaltres, recordem Pirandello: "Senyors, intentem veure les coses amb els nostres ulls!"





Oh Capità, el meu Capità!, vas dir "Visques per als vençuts!" (...) "I els innombrables herois sense noms iguals als més grans herois coneguts!", ja que el soldat més valent és sempre el soldat desconegut. I això val per al viure gris de cada dia. "No escriuré poemes que facin referència a les parts, sinó poemes, cançons, pensaments, que facin referència al conjunt. I no cantaré amb referència a un dia sinó a tots els dies ". Cors que acullen anhels que no poden expressar.





Oh Capità, el meu Capità! , Vas dir que "tu també em fas preguntes i t'escolto. Responc que no puc respondre: hauràs de cercar pel teu compte". "Cada existència posseeix el seu idioma; cada cosa té una llengua i una llengua". I cada moment podríem afegir. Gràcies, Capità, el teu vas voler ensenyar "l'home mig la glòria del seu passeig i la seva feina quotidianes". I en aquest afany estem.