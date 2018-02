La teva fàbrica d'il·lusió

Et despertes al matí, visualitzes altre dia de feina, de rutina insípida, de llargues hores d'obligacions i sents que no trobes la motivació necessària per començar el dia. No obstant això, t'adones que el dia d'avui és diferent. Al final d'ell hi ha alguna cosa que et ve molt de gust, un pla especial: potser un sopar amb amics, una vetllada romàntica o qualsevol altra situació que anhelaves. Tot d'una, el dia sembla un altre. No necessites convènce't i surts disparat del llit. Ara estàs il·lusionat, el dia promet i vols començar-lo com més aviat ... Has viscut aquesta situació?





EL FUNCIONAMENT DE LA IL·LUSIÓ





Es tracta d'un fenomen curiós. N'hi ha prou que hi hagi alguna cosa en el nostre dia que ens vingui de gust perquè la jornada se'ns faci més amena. Com més ganes, més impuls ens produeix. És com si poguéssim anticipar la felicitat que l'esdeveniment ens provocarà i viure-la en perspectiva. Una llum al final del túnel que il·lumina tot el passatge, tot accentuant-lo amb noves tonalitats.





El poder de la il·lusió sembla il·limitat. Igual que l'espera del que anhelem pot omplir d'energia les hores que ens separen d'ell, com més gran sigui la il·lusió, més gran serà l'estela que deixi en els nostres dies. Com la cua d'un cometa, la seva força es desprèn i impregna la nostra agenda. Tot dependrà de l'esdeveniment. Recorda les setmanes o fins i tot mesos previs a aquest viatge somiat; semblava que tot tenia sentit senzillament perquè això estava en el nostre horitzó. Per què passa això?





Sense menystenir la importància de cada situació especial, de l'aportació que totes aquestes experiències ofereixen a la nostra vida, sembla que el principal motor perquè sorgeixi la il·lusió és la novetat. El que la fa aparèixer en nosaltres és el contrast que percebem entre la nostra situació actual i la venidora.





LA LLIÇÓ DE LA IL·LUSIÓ





No és que aquestes experiències no posseeixin tot el valor que els atribuïm, al contrari; percebem en elles tot el seu potencial. No obstant això, aquesta captació del seu valor es dóna des d'un menyspreu del present que sense cap dubte pot tornar problemàtica. Som capaços de reconèixer el valor d'allò que trenca la nostra rutina però, per la mateixa raó, ens veiem incapacitats per reconèixer el que hi ha de valor en ella.





Més enllà de tot el que ens fa sentir, la il·lusió ens permet reflexionar sobre ella i el seu funcionament. És fàcil il·lusionar per situacions que sabem que ens faran feliços, i molt difícil fer-ho amb un dia a dia que tot just ens aporta un estímul pel qual valgui la pena mobilitzar-se. No obstant això, una vegada que hem reconegut que és el contrast entre el gris de la rutina i el fulgor de l'experiència nova el que genera la il·lusió, estem capacitats per a preguntar-nos si de veritat hi ha tan poca llum en el nostre present.





LA RECEPTA DE LA IL·LUSIÓ





Observa la teva rutina i intenta veure més enllà d'aquestes tasques que tan buides i repetitives et semblen. Inspecciona-les una a una i pregunta't què podries gaudir-ne d'elles, quant de goig podries estar desaprofitant per no adonar-te la seva possibilitat.





No cal que t'enganyis: senzillament, indaga en tot allò que saps que faràs i explora la felicitat que podries sentir amb això.





No t'oblidis del més important: el que estàs fent és repensar la llista de tasques, fer-li un nou cop d'ull a les coses que has de fer en el dia, però encara no saps el que passarà avui. Una cosa és la teva agenda, i una altra molt diferent és la teva vida. Et convido ara a reflexionar sobre tot el bo que podria passar: amics amb els que trobar-te, persones de valor que conèixer, projectes d'idear, moments de pau que podrien sorprendre't... No necessites fantasiejar ni enganyar-te, la llista de possibilitats reals és enorme.





Diàriament menyspreem el món de valor que ens envolta. Allò que no ressalta no crida l'atenció, però està a les nostres mans dirigir la mirada sobre això. Ocult en el teu dia a dia pot trobar-se una font de situacions per les quals il·lusionar.





No és or tot el que em treu de la meva rutina, ni mancada de valor el que hi ha en ella. El que es repeteix perd la seva brillantor, però igual que amb la plata, és possible recuperar-lo si ens apliquem a desprendre cada racó de la nostra vida de la pàtina que, aposentada per distracció, impedeix que la llum es reflecteixi en ella i ens retorni la seva brillantor.





Viure amb il·lusió és possible, sense enganys, sense exageracions. Tenir una vida plena, i no només suficient, és més senzill del que penses.









Omar Linares és filòsof i terapeuta en thelosconsulta.com