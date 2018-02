Reagrupament demana la dimissió de Tardà per ser un "element nociu" per al sobiranisme

La Junta Directiva de Reagrupament ha demanat aquest dilluns 5 de gener la dimissió del diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà per ser un "element nociu per al correcte desenvolupament del procés" sobiranista, després que el republicà advoqués la setmana per prescindir de Carles Puigdemont com a candidat a la Presidència de la Generalitat si això desencallaba la investidura.





En un comunicat, el partit que lidera Josep Sort -que va néixer el 2010 com a escissió d'ERC i que el 2016 va participar en la fundació del PDeCAT- també qualifica de "aberrants" la declaracions de la secretària general dels republicans, Marta Rovira, per demanar una investidura sense conseqüències penals.





Reagrupament defensa investir president a Carles Puigdemont sense més dilacions i avisa que és el moment de materialitzar la independència sense por, concloent: "Els presos polítics no sortiran de la presó fins que implementem la República, mai abans".





De Tardà critiquen que s'hagi "convertit en un destorb per al correcte desenvolupament del 'Procés" i recorden que "percep 118.000 euros anuals (dels quals gairebé 26.000 lliures d'impostos)".





"Diputat Tardà, dimiteixi!", acaba la nota de premsa.