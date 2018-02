ERC prescindeix de Comín en la reunió amb Puigdemont a Brussel·les

L'exconseller de Salut Toni Comín roman a Brussel·les





ERC no va incloure l'exconseller Antoni Comín en la reunió que va mantenir part de la cúpula republicana amb Carles Puigdemont a Brussel·les aquest diumenge, uns dies després que es coneguessin els missatges entre Comín i Puigdemont en què l'expresident català es donava per vençut a nivell polític .





La representació d'ERC va estar en mans de Meritxell Serret, que igual que Comín resideix a la capital belga, Pere Junqueras i Miquel Martín Gamisans.





Per part de Junts pel Catalunya van assistir, a més de Lluís Puig i Clara Ponsatí, que viuen a Brussel·les, Elsa Artadi, Albert Batet, Marc Solsona, Josep Costa, Damià Calvet i Laura Borràs.





Després de la trobada, JxCat i ERC van fer una valoració positiva de la reunió, que tenia com a objectiu buscar una fórmula per desencallar la investidura.





La candidatura de Puigdemont argumenta que "estan en vies de restablir la confiança perduda arran de la investidura fallida" i que els propers dies seguiran els contactes per avançar en les negociacions per investir Carles Puigdemont com a president de la Generalitat.





Per part d'ERC, han explicat que han sortit de la trobada amb bones sensacions perquè la negociació "progressa adequadament", però tampoc han assenyalat una via clara per investir Puigdemont que satisfaci les dues formacions.