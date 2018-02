JxCAT i ERC diuen estar pròxims a la investidura de Puigdemont

Els nacionalistes diuen estar prop de la investidura de Puigdemont





El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha assegurat aquest dilluns que les negociacions amb la resta de formacions independentistes van "en la molt bona direcció" per investir el seu candidat a la Presidència de la Generalitat, que ha insistit que és Carles Puigdemont (JxCat), de manera que preveu resoldre-les en uns dies.





Ho ha dit en roda de premsa a Brussel·les, on aquest dilluns segueixen reunits gran part dels diputats de JxCat al Parlament amb Puigdemont, una trobada que Pujol ha titllat de normal: "La política catalana passa avui per Brussel·les".





Pujol ha avançat que no hi ha acord ferm per a la investidura però que aquest "ha de salvaguardar la investidura del president Puigdemont i les negociacions van en aquesta direcció", i ha rebutjat parlar de Presidència simbòlica perquè creu que és un mal camí.





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha afirmat que al seu partit li "sona bé" tenir un Govern que considera legítim i que treballi des de Brussel·les, i un altre executiu i efectiu que treballi des de Catalunya: així, es investiría a Carles Puigdemont a Bèlgica a través d'una Assemblea d'Electes ia un altre candidat al Parlament.





Ho ha dit en roda de premsa després de reunir-se la direcció d'ERC, en ser preguntat per la informació que publica 'La Vanguardia' sobre la possibilitat de pactar aquests dos governs com a mecanisme per desencallar la investidura, i que JxCat i ERC puguin arribar a un acord.





"Si diem que sona bé és perquè dóna tot el valor al Govern legítim de Brussel·les i ho fa compatible amb acabar amb el 155", ha resumit Sabrià, que ha declinat entrar en detalls sobre la negociació perquè argumenta que no beneficiaria arribar a un acord .





La fórmula passaria per investir un president al Parlament que no fos Puigdemont per evitar conseqüències judicials, i després investir Puigdemont a Brussel·les a través d'una Assemblea d'Electes.





Aquesta assemblea d'electes podria ser la que va impulsar l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i que fins ara no ha entrat en vigor, un òrgan que es va crear el 2016 per si l'Estat posava "obstacles" al procés sobiranista com el de intervenir les institucions catalanes.