Cadàvers forenses aporten pell, os, teixits i còrnies per a trasplantaments

Quiròfan preparat per a donacions





Els cadàvers que arriben a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) perquè se'ls practiqui una autòpsia han començat a subministrar os, tendons, còrnies, teixit cardiovascular i còrnies a pacients del sistema públic de salut, fruit d'un conveni pioner amb el Banc de Sang i Teixits (BST).





L'institut s'ha convertit en un centre pioner a l'Estat a possibilitar donar teixits de cadàvers als quals es practica una autòpsia per trasplantar teixits, en una experiència que va començar el 2016 amb la donació de còrnies, ha explicat en roda de premsa aquest dilluns la secretària de Relacions amb l'Administració de Justícia de la Generalitat, Patricia Gomà.





Un metge i dos tècnics sanitaris del banc practiquen les extraccions en un nou quiròfan a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, que des que va obrir al juliol de 2017 ha comptat amb més de 40 donants de teixit, el 10 % anual a Catalunya.





L'institut realitza cada any autòpsies a uns 2.600 cadàvers -els que procedeixen de la província de Barcelona- i calculen que es pot extreure teixits a entre el 15% i el 20% dels que arriben, al que se suma que són persones de deu anys menys de mitjana que les que moren als hospitals, i sovint sanes per tractar-se de morts en accidents o fora d'hospitals, el "donant òptim".





Es tracta de la segona fase d'un conveni entre l'IMLCFC, el BST, el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), el Servei Català de la Salut (CatSalut) i l'Hospital Clínic, que es va iniciar fa dos anys amb donacions de còrnies, que han beneficiat 600 persones gràcies a 300 donants, el que ha convertit l'institut en el tercer centre de donació de teixits per segon any, per darrere del Clínic i l'Hospital de Sant Pau.





El director del BST, Esteve Trias, ha explicat que col·laboren des del moment en què el SEM notifica una defunció i un possible donant, després del que el personal del banc a l'Institut de Medicina Legal treballa al costat dels forenses per veure aquesta possibilitat , contactant amb la família primer per la seva aprovació, i per consultar si tenia malalties que posin en risc la donació.





CONSENTIMENT DEL JUTGE





Quan els forenses analitzen al cadàver i descarten riscos i infeccions, es demana el consentiment a un jutge, i quan s'obté aquest i el de la família, els forenses i l'equip sanitari es coordinen i es procedeix a l'extracció del teixit en condicions estèrils com les d'un hospital, gràcies a un quiròfan que pot utilitzar-se, si cal, com a sala d'autòpsies.





El 2017 es van beneficiar de donacions de teixits unes 3.300 persones a Catalunya, i el més freqüent són recanvis de pròtesi de maluc i genoll per desgast, fractures en persones amb osteoporosi, tumors ossis, reconstruccions de lligaments i altres operacions, però també es trasplanten vàlvules cardíaques i artèries, pell per a grans cremats, i còrnies.





Esteve ha explicat que la taxa d'acceptació de la donació en les famílies és superior en les persones que es fan autòpsies, probablement perquè han tingut més temps per assumir la mort.





CARTÍLAG FRESC





Esteve ha reivindicat la importància de les donacions de teixits, més desconegudes que les d'òrgans però molt importants per a pacients que no tenen més solucions, com ara nounats o persones joves, i ha observat que els donants d'autòpsies permeten donar resposta a necessitats que en altres circuits no es troben, per la seva edat i la seva salut.





Ha posat l'exemple de les donacions de cartílag fresc, amb una tècnica que requereix trasplantar el teixit sense haver-ho congelat prèviament, a les 12 hores posteriors a la mort -o en 24 hores si s'ha refrigerado- i que té una recuperació molt millor, ha relatat el cirurgià especialista en lesions complexes de genoll Pablo Gelber.