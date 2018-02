Detingut el 'narco' Sito Miñanco a Algesires

Dos agents han resultat ferits.





Agents de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat (Udico) de la Policia Nacional han detingut aquest dilluns a Algesires (Cadis) al narcotraficant gallec Sito Miñanco, en una gran operació portada a terme en diferents llocs d'Espanya i durant la qual han resultat ferits dos membres del Grup Especial d'Operacions (GEO).





En l'operatiu, que ha tingut a Cambados (Pontevedra) com un dels punts neuràlgics, es preveuen realitzar al voltant de 40 detencions i 47 registres en empreses i domicilis.





Segons han informat fonts jurídiques, l'operació, que s'ha desenvolupat per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, s'ha dut a terme en el matí d'aquest dilluns, però els investigadors porten des 2016 darrere d'aquesta xarxa de Sito Miñanco , de 62 anys, que es dedicava a introduir droga a Espanya.





L'operatiu s'ha desenvolupat a Andalusia, Galícia i Madrid i han participat agents dels grups 32 i 33 de la Udico i els Grups de Resposta Especial contra el Crim Organitzat de la Costa del Sol i de Galícia.





Un dels punts neuràlgics de l'operació és la localitat de Cambados, on la família Miñanco té nombroses propietats.





Allà s'ha registrat la immobiliària on treballa la seva filla, detinguda en aquest dispositiu, encara que en general es va dur a terme un ampli dispositiu des de primera hora del matí d'aquest dilluns.





FERITS DOS AGENTS





En el marc del dispositiu, dos agents que registraven una nau situada entre els municipis madrilenys de Collado Mitjà i Alpedrete, en què se situava una galeria de tir, han resultat ferits en un tiroteig amb un dels presumptes 'narcos'.





Tot i que els dos policies portaven armilles antibala, després del tiroteig un dels agents ha estat traslladat a l'Hospital Porta de Ferro de Madrid per un impacte de bala a la clavícula i la seva vida no corre perill. L'altre policia ha resultat contusionat per l'impacte d'una bala a l'armilla.





A la nau hi havia cinc 'narcos' de la xarxa de Sito Miñanco i el que ha obert foc contra els agents ha resultat ferit amb almenys quatre impactes de bala a les cames.





Mentre que el líder de l'organització ha estat arrestat a Algesires, la seva filla ha estat detinguda a localitat de Cambados (Pontevedra), on regenta una immobiliària. A Galícia també ha estat arrestat un fillastre d'un altre narco gallec, Laureano Oubiña, segons les citades fonts.





Sito Miñanco, que té un judici pendent en els propers dies per blanqueig de capitals, va ser posat en llibertat per última vegada el 2015 després de complir tres quartes parts d'una condemna de 16 anys i 10 mesos de presó i tenia prohibit viatjar a Galícia. Prèviament, havia estat sentenciat a 20 anys, dels quals va complir 7.