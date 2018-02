El PP veu "acorralat" a Puigdemont i titlla "d'acudit" la presidència simbòlica

Maillo rebutja la investidura simbòlica.





El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, considera que l'expresident català Carles Puigdemont està "més acorralat que mai", ja que no té "més sortida que ser un pròfug de la justícia o venir a Espanya i retre comptes davant la justícia ".





A més, ha qualificat d ' "acudit" la doble investidura que plantegen els independentistes, una "simbòlica" a Brussel·les i una altra efectiva a Catalunya.





Després de la reunió del comitè de direcció del partit que ha presidit Mariano Rajoy, Maillo ha recalcat que el "vàlid" és un president investit al Parlament i que "no val una altra cosa".





"La resta no val. Aquí no hi ha investidures simbòliques o investidures en l'aire o en la distància", ha emfatitzat, per afegir que "la resta és donar voltes a la sínia" i "no condueix enlloc".





És més, ha ironitzat que vulguin fer dues investidures quan "no són capaços de posar-se d'acord en una".





"És fantàstic. Ja està bé d'ocurrències. Una mica de respecte als ciutadans de Catalunya", ha demandat, per censurar que Puigdemont pretengui que els catalans segueixin pendents de les seves "capricis personals" i de les seves necessitats des del punt de vista " processal ".





155 FINS QUE LA GENERALITAT





Després de recordar que l'article 155 de la Constitució seguirà mentre no hi hagi Govern a Catalunya, el dirigent del PP ha tret pit del recurs que va interposar l'Executiu davant el Constitucional perquè aquesta decisió "difícil" ha permès que Puigdemont "no tingui més sortida que ser un pròfug o venir a Espanya i retre comptes davant la justícia ".





A més, el coordinador general del PP ha emplaçat a la candidata de Cs, Inés Arrimadas, a fer un pas endavant i presentar-se a la investidura, de signatura que el vot útil que va captar a les eleccions catalanes del passat 21 de desembre es converteixi en una "victòria útil".





Segons la seva opinió, cada dia hi ha més gent que veu amb "preocupació" que aquest vot útil en el partit taronja s'està convertint en "una victòria inútil".





"No estaria malament que Arrimadas deixés de ser l'estàtua de sal i comencés a prendre algun tipus d'iniciativa", ha exclamat, per subratllar que és "inconcebible" per a una part de l'opinió pública que no hagi pres "cap iniciativa".





Segons ha agregat, de la mateixa manera que Cs va a parlar amb Podem per intentar canviar la llei electoral, també haurien de parlar sobre Catalunya.





DEMANA A CS DEIXAR D'ESTAR "ATURATS"





Ha dit que "sembla" que a Cs no li "interessa" posar un nou president de la Generalitat perquè "està més preocupat per la seva crèdit polític" a la resta d'Espanya que per "arriscar-se a una investidura".





No obstant, ha recalcat que anar a aquesta investidura ajudaria al fet que "molts dels que els van votar se sentissin reconfortats i no frustrats".





Per tot això, Maillo ha animat Inés Arrimadas a fer un "exercici de lideratge" i deixar d'estar "callats i aturats".





"Això no és bo per al constitucionalisme i pot provocar molta frustració entre els constitucionalistes, de la seva partits i altres vots prestats", ha advertit.