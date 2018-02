El Constitucional admet revisar la presó dels 'Jordis'

Sànchez al·ludeix al dret de participació política.





El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit els recursos presentats pel qual va ser president de l'ANC, Jordi Sànchez, i pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en què tots dos denunciaven que el seu ingrés a la presó va causar vulneració de diversos dels seus drets.





Entre ells, i en el cas de Sànchez el de participació política en les eleccions del passat 21 de desembre. Tots dos es troben en presó preventiva per la causa del procés sobiranista.





En el cas de l'expresident de l'ANC, ia petició de la seva defensa, la Sala acorda obrir una peça separada per analitzar la seva petició de suspendre cautelarment l'ordre d'ingrés a la presó -que compleix des del passat 16 d'octubre- i dóna trasllat a les parts perquè informin sobre això.





En el seu recurs, Sànchez al·lega vulneració del seu dret a un jutge ordinari per haver assumit l'Audiència Nacional el cas, ja que en el moment d'interposició d'aquest recurs, el passat mes de novembre, l'assumpte encara no havia estat assumit pel Tribunal Suprem.





Un fet que la seva defensa veia com una vulneració clara de la normativa processal per falta de competència d'aquest òrgan per jutjar suposats delictes de sedició i rebel·lió.





La defensa al·ludeix també en el seu recurs al fet que un acte del mateix tribunal de 2008 en el qual va concloure que aquests delictes eren competència dels tribunals provincials per impedir que el llavors jutge de l'Audiència Nacional Baltasar Garzón investigués el cop d'Estat franquista de 1936.





GARANTIES processals





També argumenta la defensa una vulneració de garanties processals pel fet que la magistrada Carmen Lamela -que va ser la que va acordar les presons que no es van fonamentar degudament els motius per a l'ingrés de Sànchez a la presó de Soto del Real, on roman el passat 16 d'octubre.









Finalment demanava que el TC deixés en suspens la seva presó provisional perquè pogués concórrer en condicions d'igualtat amb els altres candidats a les eleccions del 21 de desembre, on va obtenir escó per la candidatura de JxCat. Aquesta petició d'excarceració es veurà ara com a peça separada pel tribunal de garanties.