Cada any tres milions de nenes són sotmeses a la mutilació genital femenina (MGF), pel que en lá pròxima dècada, 30 milions són potencials víctimes d'aquesta pràctica.





L'ablació de clítoris o Mutilació genital femenina, expressió oficial utilitzada per referir-se a aquesta pràctica per l'OMS (Organització Mundial de la Salut), consisteix en l'eliminació de teixit de qualsevol part dels genitals femenins per raons culturals, religioses o qualsevol altra raó no mèdica.





Aquesta pràctica reflecteix una desigualtat entre els sexes molt arrelada, i constitueix una forma extrema de discriminació contra dones i nenes.





La pràctica viola els seus drets a la Salut, la seguretat i la integritat física, el dret a no ser sotmeses a tortures i tractes cruels, inhumans o degradants, i el dret a la vida en els casos en què el procediment acaba produint la mort.





Tot i que es concentra principalment en 29 països d'Àfrica i d'Orient Mitjà, l'ablació és un problema universal i es practica en alguns països d'Àsia i Amèrica Llatina.





A més persisteix també en les poblacions emigrants que viuen a Europa Occidental, Nord Amèrica, Austràlia i Nova Zelanda.









Aquesta pràctica ancestral, que han patit ja més de 200 milions de dones i nenes (més de 100 milions a l'Àfrica), té greus conseqüències ginecològiques, obstètriques i psicosocials.





Cada any, 3 milions de nenes es sotmeten a la MGF. I més de 30 milions de nenes podrien ser víctimes potencials d'aquesta pràctica en els propers 10 anys.





Un dels països amb major índex de prevalença de l'escissió és Mali, on la taxa se situa en el 91% de les dones d'entre 15 i 49 anys. A la regions malià en què treballa Creu Roja Espanyola, Ségou la xifra és encara més gran, 92,2%.





Des de l'any 2000, la Creu Roja, en col·laboració amb la Creu Roja de Mali i amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), ha desenvolupat en diverses regions activitats dirigides a informar i sensibilitzar a nivell comunitari de els riscos que es generen.





Així l'associació pretén que s'abandoni aquesta pràctica i millorar la salut i les condicions de vida de les dones i nenes víctimes de greus seqüeles físiques i psicològiques de l'ablació.





Creu Roja treballa amb líders comunitaris, personal sociosanitari, professors i les organitzacions comunitàries de base a través de diferents mòduls de formació i de sensibilització en què les dones participen activament, amb independència d'haver estat o no víctimes de la mutilació genital.





La intervenció actual, que es porta a terme en Ségou i està recolzada per Diputació de Guipúscoa, se centra més en prestar assistència sanitària i psicosocial a les dones i nenes, que tenen complicacions després d'haver estat sotmeses a l'escissió.