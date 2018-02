ERC sosté que "sona bé" tenir un Govern que treballi des de Brussel·les

Sabrià accepta un Govern que treballi des de Brussel·les.





El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha afirmat que al seu partit li "sona bé" tenir un Govern que considera legítim i que treballi des de Brussel·les, i un altre executiu i efectiu que treballi des de Catalunya.





Així, s'investiria a a Carles Puigdemont a Bèlgica a través d'una Assemblea d'Electes ia un altre candidat al Parlament.





Ho ha dit en roda de premsa després de reunir-se la direcció d'ERC, en ser preguntat per la informació que publica 'La Vanguardia' sobre la possibilitat de pactar aquests dos governs com a mecanisme per desencallar la investidura, i que JxCat i ERC puguin arribar a un acord.





"Si diem que sona bé és perquè dóna tot el valor al Govern legítim de Brussel·les i ho fa compatible amb acabar amb el 155", ha resumit Sabrià.





La fórmula passaria per investir un president al Parlament que no fos Puigdemont per evitar conseqüències judicials, i després investir Puigdemont a Brussel·les a través d'una Assemblea d'Electes.





ASSEMBLEA DE ELECTES





Aquesta assemblea d'electes podria ser la que va impulsar l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i que fins ara no ha entrat en vigor, un òrgan que es va crear el 2016 per si l'Estat posava "obstacles" al procés sobiranista, com intervenir les institucions catalanes.





L'Assemblea d'Electes de l'AMI, denominada com AECAT, estava oberta a càrrecs electes municipals, del Parlament, del Congrés, del Senat i del Parlament Europeu, i no s'ha arribat a reunir fins a la data, encara que més de 2.500 càrrecs es van adscriure .





CONVERSES fructíferes





Sabrià ha evitat entrar en detalls sobre una assemblea d'electes, i s'ha limitat a valorar positivament la reunió d'ERC i JxCat aquest cap de setmana a Brussel·les: "Les converses han estat fructíferes i avancem a bon ritme. Som optimistes".





"No entrarem en concrecions per respectar la necessària discreció en qualsevol negociació. Progressem adequadament. Estem més a prop del que tots volem aconseguir", ha tancat Sabrià.





ERC esgrimeix que els objectius que s'han de complir són tres: "restituir" a Puigdemont, formar Govern i acabar amb l'article 155, i els veu possibles, però no revela la fórmula concreta en què això seria possible sense incórrer en conseqüències penals -la condició que posen els republicans-.





COMPTE ENRERE PER A LA INVESTIDURA





L'ajornament del ple d'investidura la setmana passada va obrir una situació sense precedents al Parlament i es va demanar un informe als lletrats de la Cambra sobre si consideren que ha començat a córrer el compte enrere del termini de dos mesos per a votar un president.





Sabrià ha admès que davant aquest escenari hi ha "dues interpretacions jurídiques diferents" i que el seu partit es decanta per la qual afirma que el temps no ha començat a explicar i que els dos mesos segueixen intactes.





Aquest dimarts es reuneix la Mesa del Parlament per abordar-lo, i Sabrià ha avisat que ningú esperi que de la reunió surti una data per a la investidura: ha assegurat que ERC i JxCat no s'han fixat "un límit temporal" immediat per arribar a un acord.