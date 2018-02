Draghi advoca per "no cantar victòria" per la inflació de l'eurozona

Draghi adverteix nous vents en contra.





El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, ha advocat per "no cantar victòria" encara per la inflació de l'eurozona i ha demanat "paciència i persistència" respecte a la política monetària.





Draghi ha advertit que han sorgit "nous vents en contra" a causa de la "recent volatilitat en el tipus de canvi".





"Malgrat la nostra confiança que la inflació convergirà cap al nostre objectiu per sota, però proper, al 2% s'ha enfortit, no podem encara cantar victòria en aquest front", ha assegurat o en una intervenció davant del ple del Parlament Europeu a Brussel·les.





"La inflació subjacent continua sent feble i encara ha de mostrar senyals convincents d'una tendència a l'alça sostenible. A més, han sorgit nous vents en contra per la recent volatilitat en el tipus de canvi, les implicacions per les previsions a mig termini en l'estabilitat de preus requereixen seguiment acurat ", ha advertit.





Draghi ha fet aquests comentaris durant la seva intervenció inicial a l'Eurocambra amb motiu de l'informe anual que els eurodiputats han d'aprovar sobre la labora del BCE el 2017.





L'italià ha centrat el seu discurs en les mesures necessàries per enfortir el sistema financer europeu i en els últims esdeveniments econòmics de l'eurozona.





Dins de les seves paraules sobre aquest segon tema, Draghi ha instat a tenir "paciència i persistència" respecte a la política monetària. Per això, ha defensat la posició del Consell de Govern del BCE de mantenir les decisions preses a l'octubre.





També en aquest capítol, l'italià ha destacat que l'economia de l'eurozona s'està expandint "amb solidesa", amb un creixement del 2,5% el 2017 segons les dades preliminars d'Eurostat. A més, ha recalcat que aquest increment es registra també en més del 85% dels sectors.





De la mateixa manera, ha recordat que el nombre d'empleats ha augmentat en 7,5 milions de persones des del nivell més baix de mitjans de 2013, aconseguint "el nivell més alt des de la introducció de l'euro".





NO HI HA "PROVES" DE BOMBOLLES





D'altra banda, Draghi ha defensat que no existeixen "proves" que revelin l'existència de bombolles en els mercats financers de l'eurozona i ha argumentat que l'augment en el preu d'actius no ha vingut acompanyat d ' "un creixement excessiu del crèdit".





"Els increments del preu d'actius en els mercats de la zona euro per ara no han vingut acompanyats d'un creixement excessiu del crèdit", ha afirmat.





El president del BCE ha apuntat que la institució està "supervisant acuradament" el desenvolupament d'alguns mercats, com els mercats immobiliaris d'alguns Estats membres i els mercats de bons corporatius d'emissors classificats com de menor solvència.





"Tot i que el flux de crèdit s'ha anat recuperant, les taxes de creixement estan encara força per sota del que vam veure abans de la crisi i en el costat inferior del rang de taxes de creixement que hem vist històricament durant les recuperacions. Per tant , no hi ha proves de bombolles sistèmiques alimentades pel crèdit ", ha explicat.





Draghi ha assenyalat que, tot i millores en la confiança del mercat i de l'enfortiment de la capacitat d'absorbir xocs, el sector bancari europeu "continua enfrontant-se a desafiaments estructurals".





"Efectivament, la sobrecapacitat i la ineficiència de costos segueixen pesant en la rendibilitat dels bancs en certs mercats", ha indicat, per després afegir que encara s'ha de reduir el nivell de préstecs fallits.

FUTURA RELACIÓ AMB EL REGNE UNIT





En la mateixa línia, Draghi ha subratllat que enfortir la resiliència del sector financer europeu també significa "adaptar-se a un entorn canviant".





Dins d'aquest nou escenari, Draghi ha nomenat el "paper creixent" de les companyies de 'fintech' i les conseqüències de la sortida del Regne Unit de la UE.





"En aquests moments no tenim claredat sobre la forma de la futura relació del Regne Unit amb la UE. Les preparacions ben gestionades són llavors essencials per enfrontar-se a friccions en la transició entre la situació actual i el nou equilibri, especialment en cas que no hagi acord sobre un període de transició entre la UE i Londres ", ha recomanat.





En qualsevol cas, Draghi ha advertit que les entitats financeres no són els únics actors que s'han de preparar per a un entorn financer diferent, sinó també els legisladors de l'eurozona.





Per això, ha instat a completar la unió bancària, mitjançant la introducció d'estàndards internacionals i de mesures per reduir els riscos, així com la creació d'un tallafocs per al Fons Únic de Resolució bancària i d'un fons europeu de garantia de dipòsits.