Buscant a 'Wally' Puigdemont: el 'NYT' ironitza sobre la seva fugida a Bèlgica

El diari fa broma sobre la fugida d'Puigdemont.





"La policia el busca a Espanya. Els periodistes el busquen a Bèlgica. El seu parador en general segueix sent un misteri, convertint l'exili de Carles Puigdemont, el altre temps i encara futur líder de Catalunya, en un joc de la vida real d'¿ on és Wally? ", arrenca l'article de 'The New York Times' .





El diari nord-americà fa broma sobre el periple d'Puigdemont a la capital belga, i la dificultat de contactar amb ell o conèixer el seu parador.





"Al novembre va sortir a la superfície en el bosc de Sonian, un bosc prop de Brussel·les. Diversos dies després va ser vist comprant caramels a Gant, abans de tornar a aparèixer en el teatre de l'òpera de la ciutat", narra el text de Patrick Kingsley.





ESTRANYA EXISTÈNCIA





Kinglsey titlla de paradoxa la "estranya existència" de Puigdemont després de fugir d'Espanya a Bèlgica.





Així, el periodista narra com el de Girona va aconseguir fer la campanya electoral des de fora de la regió que aspira a presidir, resistint-se a deixar de ser el líder del moviment independentista, però -fent referència al contingut dels missatges que el candidat de JxCat va fer arribar a l'exconseller de Salut , Toni Comín, en els quals admet que el 'Procés' havia acabat-, posa de manifest les seves contradiccions.





"Suposo que entens que això ha acabat", va escriure el Sr. Puigdemont a un col·lega en missatges de text que van ser captats per la càmera d'un canal de televisió espanyol. "El nostre costat ens ha sacrificat; jo, com a mínim", recull el diari.





Així, al llarg del text, el periodista recull la incongruència d'un candidat a revalidar el càrrec de president, que és enxampat admetent que no té futur, que ha estat sacrificat, i que s'ha acabat el procés independentista, i al moment següent publica un tweet en el qual admet un moment de debilitat i promet seguir endavant.