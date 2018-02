Detingut un nen de 14 anys després de matar el seu germà

Hi ha hagut al barri de la Florida, a Alacant.





Un nen de 14 anys ha estat detingut aquest dilluns després de matar d'una punyalada al seu germà de 19 en un habitatge de la quarta planta del número 37 del carrer Antares, del barri de la Florida, a Alacant.





Pel que sembla, l'agressió s'ha produït en el marc d'una discussió entre els germans a la cuina quan el noi presumptament ha clavat, una sola vegada, un ganivet al cor al seu familiar.





El succés s'ha registrat a les 13.00 hores, quan s'ha rebut una trucada al 091, segons han confirmat fonts de la Policia Nacional.





El menor ha estat detingut i s'ha donat trasllat de la seva situació a la Fiscalia de Menors, a la disposició passarà en les pròximes 24 hores.





L'adolescent no havia tingut problemes amb la justícia ni compta amb antecedents de tipus psiquiàtric.





La patrulla que s'ha desplaçat en un primer moment ha localitzat el menor, que ha manifestat que havia apunyalat al seu germà.





Els agents han accedit a l'habitatge, on hi havia la mare practicant maniobres de reanimació al seu fill, i li han pres el relleu, però no han tingut efecte i el jove apunyalat ha mort.





Segons han assenyalat fonts del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), fins al lloc s'han desplaçat una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB) i una unitat del Servei d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU) l'equip mèdic només ha pogut confirmar la mort del jove de 19 anys.





Així mateix, una ambulància ha hagut de traslladar a l'àvia, que resideix al primer pis de l'edifici, fins a un centre sanitari per una crisi d'ansietat. La família tenia tres fills, el més gran de 19 anys, el noi de 14 i un altre nen més petit.