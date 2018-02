'Puigdemont Go!', el videojoc del 'procés'

Satira Games és la companyia que l'ha creat.





Un grup de desenvolupadors de Mallorca han creat el videojoc 'Puidemont Go!', en què el jugador ha d'ajudar a Puigdemont a tornar de Brussel·les a Barcelona, entre altres missions.





Segons expliquen, el personatge de Puigdemont dispara DUIs per evitar als seus enemics i ha d'aconseguir esquivar la Guàrdia Civil.





En el camí, es trobarà amb personatges com Rajoy, Arrimadas i martells de la justícia voladors que intentaran evitar que aconsegueixi la seva comesa.









El joc, que és gratuït, està realitzat per la companyia sàtira Games i està disponible en ordinador, com a joc de navegador, així com per a Android i en breu per iOS.