Ja som una societat digital

Ja és evident que el món està patint una transformació derivada de l'avanç tecnològic només equiparable a les revolucions industrials del passat. Emergeixen de forma accelerada noves formes de produir, comerciar, relacionar-se o divertir-se, que trenquen amb la tradició heretada del segle XX.





A través de l'informe Societat Digital a Espanya Fundación Telefónica analitza cada any el grau de desenvolupament de lasinfraestructuras i els serveis digitals a casa nostra.





El treball persegueix no quedar-se al mer anàlisi mètrica dels indicadors sectorials i s'endinsa tant en la identificació de les grans tendències tecnològiques que configuraran el futur a mig termini, com en l'impacte social que comporta la digitalització.





L'informe posa en evidència que Espanya s'endinsa a bon pas en la revolució digital. Els diferents aspectes que poden mesurar el grau de digitalització del territori nacional s presenten un fresc bastant actiu: tant el desplegament d'infraestructures, com l'evolució de l'economia i els negocis i el canvi en els costums de la ciutadania.





L'apartat d'infraestructures mostra l'important esforç inversor que s'està duent a terme a escala nacional per crear una estructura de comunicacions de banda ampla d'alta velocitat que pugui donar suport als serveis de la societat en xarxa. Espanya és líder en el desplegament de fibra fins a la llar a Europa ia Latinoamérica.Solamente al nostre país, amb més de 18 milions de llars passats, hi ha másclientes de fibra fins a la llar (FTTH) que a Alemanya, Regne Unit, França i Italiajuntos.





Pel que fa a la banda ampla mòbil, l'accés 3,5G ja arriba prácticamentea la totalitat de les llars espanyoles mentre que la cobertura per LTE (4G) ja és de més del 94% dels mateixos.





Es destaca el gran repte que suposa el arribar al 5G, una tecnologia de comunicacions mòbils que multiplicarà exponencialment la capacitat de les xarxes actuals.





El 2017 ha estat l'any en què nombroses operadores han plantejat proves de campocon tecnologies pre-5G i s'han revelat estratègies i posicionaments de cara a hacerevolucionar les xarxes a aquesta tecnologia del futur.





Un altre dels grans reptes de cara al futur proper (o més ben present immediat) és el desplegament de l'Internet de les coses (IOT). Mitjançant una xarxa de dispositivosinteligentes dotats de sensors que poden comunicar-se i coordinar-se entre si a través d'Internet, el IOT permet el desplegament d'estratègies dirigides per ordenadorpara dur a terme, des del mer control i la recollida de dades, fins a la gestió de nous models de negoci, la provisió de cures sanitàries, l'administració de losrecursos municipals i altres moltes tasques més.





La intel·ligència artificial i les seves tecnologies associades com l'aprenentatge automàtic (machine learning) i l'aprenentatge profund (deeplearning), juntament amb la robòtica, adquireixen un protagonisme progressiu.





A poc a poc es difonen per tots sectors industrials, especialment en els sectors tecnológicosy financers, però també en els de la salut i les cures sanitàries, a l'mismotiempo que transformen el món dels mitjans.





En el terreny de l'economia i les finances, estem asistiendoalinicio d'una profunda transformació en totes les escales, des de la infraestructura (bitcoin, blockchain, Ethereum), els processos d'intermediació (big data, Interfície de Programació d'Aplicacions - API -, Intel·ligència artificial), fins a l'experiència de client (Roboadvice, Consumer & Mobile web, wearables, VitualReality), i els agents històrics s'enfronten als desafiaments procedents tantode les startups, com dels gegants del sector de mitjans i les empreses tecnològiques.





Tot això porta a pensar a molts experts que d'aquí a vint anys el sector de losservicios financers estarà constituït només per software.No obstant això, la revolució digital canvia les regles en tots els sectors d'activitat.





En el cas de la televisió, per exemple, el model basat en la programació lineal del passat evoluciona cap al consum personalitzat de continguts audiovisuals, realitzat des de qualsevol dispositiu (smartphone, tauleta, ordinador, consola) i que gaudeix d'una oferta sense precedents en Pel que fa a la varietat i riquesa dels productes oferts, fruit de la competència en el sector i de l'entrada de nous agents.





Un altre fenomen relacionat amb l'oci que es converteix en important font d'ingressos és el dels eSports. L'èxit de les retransmissions de eSports queda palès per les impresionantescifras de creixement. En 2016, es va superar el rècord de sis mil milions d'hores devisionado d'esports electrònics, ja fos a través d'Internet o de televisió, i en2017 aconsegueix la marca de set mil milions.





Les previsions apunten que per 2021 serebasarán els nou mil milions d'hores de consum de vídeo.





Societat Digital a Espanya també analitza com la tecnologia canvia la nostra vida quotidiana. Descobreix, per exemple, que les relacions personals estan cada vegada més mediatitzades per Internet, que les les videotrucades són el mecanisme de comunicació de major creixement en 2017, que la formació reglada aconsegueix el seu espai entre els vídeos a Internet per aprendre o que els usuaris mostren una gran preocupació per la seva privacitat i confien més en les operadores de telecomunicacions que en altres agents per protegir les seves dades personals. Es tracta, en suma, de pinzellades d'una societat que ja viu a l'era digital.