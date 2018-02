La pluralitat de TV3 i Vicentico el Chocolatero

Quan uns mitjans de comunicació que es diuen públics, és a dir que pagagamos entre tots els ciutadans, independentment de la seva ideologia opten per representar un determinat partit polític, deixen de considerar-se públics per convertir-se en portaveus ideològics del mateix, sense tenir en compte que representen a tots i no només una part: sectarisme pur i dur.





Dissabte passat TV3, la "tele del Procés" va tornar a fer de les seves, però a deixat de fer-ho en algun moment ?, quan al programa "Preguntes freqüents", tractaven el tema del 50 aniversari del Rei Felip. Ocasió que va ser aprofitada per tirar per terra al monarca ia la monarquia. Tant en les formes com en el fons, va ser una persecució implacable. Una campanya en tota regla per escalfar els ànims, com si ja no estiguessin prou.





La presentadora, Laura Rosell, la qual tracta amb guant de seda a Rahola i tota la colla d'afins i defensors del full de ruta separatista, però es mostra molt xula, poc professional i menys tolerant amb els que no són de la corda, va fer un programa de l'aniversari real, d'allò més denigrant, frívol i l'objectivitat se l'havia deixat al despatx del seu director, Vicens Sanchís, àlies el sectari major del regne, qüestionat fins pels seus propis treballadors.





La Rosell, més xula que una espaldeña va sortir amb una samarreta del Rei Felip ,: ¿apareixerà alguna vegada amb la samarreta de Pujol, Millet i la colla del Palau ?. Escollint com perxa a Pilar Urbano i el seu llibre sobre "La peça 25- Operació salvar la infanta" en què es despatxa a gust amb el rei emèrit, va aprofitar l'ocasió per mostrar el dolent de la monarquia. Per això va comptar a més amb el bolivarià Moneder, tot un exemple de demòcrata. Que l'hi preguntin a una bona part de la ciutadania de la molt democràtica República bolivariana de Maduro. Quatre tertulians, tres dels quals afins i una altra no tant. És la quota de la dissimulació perquè no sigui dit.





Però si amb això no n'hi havia prou, van passar un petit reportatge de la trajectòria del Rei, amb una música molt d'acord amb la intencionalitat del programa: Paquito el Chocolatero. Un títol molt suggerent, encara que el nom es podria canviar per Jordi el Chocolatero, Mas el Chocolatero i una llarga llista de noms "il·lustres" d'aquesta Catalunya de "tots", més d'uns que d'altres.





El curiós del cas és que, no és un programa sol de TV3, sinó que la productora del mateix és El Terrat, el propietari no és altre que l'Andreu Buenafuente. ¿El coneixen? . Resulta curiós que permeti la manca de pluralitat, però clar, la pela és la pela.





TV3 pot parlar de qualsevol tema, és evident, però la balança ha d'estar equilibrada. A la gent no se la adoctrina, se li ofereix una varietat d'opinions diferents perquè disposi d'informació suficient per fer-se la seva pròpia opinió i no s'ha de prendre part. L'adoctrinament és dolent ia més ni és professional, ni democràtic.





Després parlen de manca de democràcia, llibertat d'expressió i tot el que es vulgui afegir. Exigeixen el que no practiquen.





Com deia Jesús Hermida: "Els periodistes no són predicadors ni sentenciadors de la veritat i hi ha molts en televisió i ràdio sentenciant la veritat"