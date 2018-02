L'ANC i els CDR segellen la pau després de l'assalt al Parlament

L'Assemblea Nacional Catalana i els comitès de defensa de la república (CDR) han ultimat un pacte per pressionar socialemnte a favor de l'excarceració dels polítics presos i es investeixi a Carles Puigdemont com a president.





El 30 de gener, dia de la investidura del president de la Generalitat, els CDR van assaltar el parc de la Ciutadella, desbordant els Mossos. A mitja tarda, l'ANC va donar la consigna que la gent s'anés a casa i va criticar la "violència" de les accions dels CDR, el que va motivar un agre enfrontament entre els dos espais independentistes.





Sembla ser que el guió del carrer és el guió marcat per la CUP. I l'1 d'octubre és el referent. Aquesta jornada va ser la demostració de l'empoderament de la gent davant del poder. Els CDR van obrir les escoles, superant al propi Govern de la Generalitat i era igual que hi hagués o no garanties, que el resultat pogués assimilar-se o no. El que es buscava eren els col·legis electorals oberts com a demostració de força davant l'Estat espanyol.





Els propers dies seran crucials perquè hi haurà reunions per estudiar accions concretes i debatre el full de ruta després de l'èxit del 'assalt' al Parlament.





Segons fonts d'ERC, des de les files de Junts per Catalunya (JxCAT) es va dir als republicans que si no volen investir Carles Puigdemont, que sigui la pròpia Esquerra la qual ho digui públicament, mentre que des de les files republicanes es vol que siguin els companys del propi Puigdemont els que posin un altre nom a sobre de la taula.





Però hi ha una veritat inqüestionable: ningú li ha dit a Carles Puigdemont que faci un pas al costat i deixi lloc a un altre candidat.