Aquest dimarts la Taula del Parlament abordarà els terminis de la investidura del President

La Mesa del Parlament es reuneix aquest dimarts a les 10 i preveu abordar els terminis per investir un president de la Generalitat després de l'ajornament del ple que va decretar el president de la Cambra, Roger Torrent.





Ho farà en base a un informe dels lletrats del Parlament que s'està ultimant perquè estigui llest abans de la reunió, tot i que no figura en l'ordre del dia previst perquè encara no s'ha lliurat als membres de la Mesa, han explicat fonts parlamentàries a Europa Press.





L'ajornament del ple va generar un dubte sobre els mecanismes per votar un president: Parlament té dos mesos per votar la investidura i no està clar si el temps va començar a córrer el dia que es va suspendre el plenari o si encara no ha començat el compte enrere perquè no va arribar a celebrar-se el debat.





Si l'escenari és el primer, el temps apressa JxCat i ERC per arribar a un pacte d'investidura, mentre que si és el segon, els dos partits tindrien més marge per a un acord.





Els lletrats han analitzat en profunditat el reglament del Parlament i la llei catalana de Presidència, l'article 4.6 estableix que 'si transcorreguts dos mesos des de la primera votació d'investidura, cap candidat ha estat elegit, la legislatura resta dissolta automàticament'.





Així, ara els lletrats han d'indicar si el compte enrere de dos mesos s'ha activat o no: les seves indicacions no són vinculants, però tindran molt valor per establir un calendari d'investidura i saber si les eleccions estan a l'horitzó de dos mesos.





DOS PUNTS DE VISTA

Els independentistes consideren que el compte enrere de dos mesos no ha començat perquè no s'ha arribat a fer aquesta 'primera votació d'investidura' a què fa referència la llei, tenint en compte que el ple ni tan sols va arribar a reunir-se perquè Torrent el va ajornar abans.





En canvi, l'oposició interpreta que sí que es compleix la premissa de la llei que 'cap candidat ha estat elegit "i que s'ha d'activar el compte enrere de dos mesos abans de la convocatòria d'eleccions.





A més, els grups de l'oposició alerten que paralitzar el calendari és una "bloqueig institucional insostenible" i que no es pot aguantar més mesos sense Govern.





AL·LEGACIONS A L'TC

Torrent va posposar el ple l'endemà que Carles Puigdemont li va demanar per carta que garantís la seva immunitat parlamentària després que el Tribunal Constitucional (TC) prohibís la seva investidura a distància i sense permís judicial.





Per donar "les màximes garanties" a Puigdemont, Torrent va demanar als serveis jurídics de la Cambra que presentessin davant el TC al·legacions, el termini per fer-ho expira el 15 de febrer, i els lletrats també analitzen si aquest període d'al·legacions pot afectar el calendari de la investidura.





JUNTA DE PORTAVEUS





A més de la Taula, aquest dimarts es reuneix la Junta de Portaveus del Parlament, per primera vegada aquesta legislatura, ja que fins la setmana passada no es van acabar de constituir els grups.





Abordarà temes ordinaris, i el PSC vol aprofitar per demanar que s'activin les comissions no legislatives, que són les que poden funcionar sense que hi hagi nou Govern.





Entre els temes que figuren en l'ordre del dia de la reunió de portaveus, destaca la designació de senadors autonòmics --Ha de fer-se en un ple específic abans d'un mes-- i la configuració de la nova Diputació Permanent de la cambra.