Carreteres tallades i alumnes sense classe per la neu

La neu provoca talls a les carreteres





Quatre carreteres catalanes, majoritàriament secundàries, segueixen tallades al trànsit de vehicles aquest dimarts al matí a causa de la nevada que ha caigut a Catalunya des de diumenge i prop de 500 alumnes no poden assistir a classe.





Segons informa el Servei Català de Trànsit, la principal via tallada és la C-26 entre els municipis lleidatans de Naut Aran i Alt Àneu, però la situació es repeteix en les secundàries BV-4024 a Bagà (Barcelona), GIV-4016 entre Planoles i Toses (Girona), i GIV-5201 entre Viladrau (Girona) i Montseny (Barcelona).





Així mateix, es manté l'obligatorietat de circular amb cadenes o altres mètodes per a la neu en almenys 44 trams de carreteres, ia la N-260 s'ha restringit el pas de camions entre El Pont de Suert i Sarroca de Bellera (Lleida), entre Montferrer i Castellbò i Soriguera (Lleida), i entre Ribes de Freser i Fontanals de Cerdanya (Girona).





RODALIES





La circulació de trens de la R3 de Rodalies continua interrompuda entre les estacions de Ripoll i Puigcerdà (Girona) aquest dimarts al matí a causa de la neu que ha caigut en el camí des del diumenge.









Segons ha informat Rodalies de Catalunya a través de Twitter, no es pot establir un servei alternatiu per carretera per les mateixes condicions meteorològiques.





Aquesta situació ja es va produir el dilluns, quan al matí va quedar tallada la línia que uneix la comarca de la Cerdanya amb l'àrea metropolitana de Barcelona, encara que Protecció Civil de la Generalitat preveu el pas de màquines quitanieve aquest dimarts per buidar les vies.





Els trens que normalment surten i arriben de Puigcerdà i Latour-de-Carol (França) tenen Ripoll com a estació terminal.





ALUMNES



Estan afectades 23 rutes escolars, que han afectat 448 alumnes, mentre que altres 52 escolars l'estan per estar tancades les seves cinc escoles.



L'àrea més afectada són les Terres de l'Ebre, amb set rutes i 216 escolars afectats, seguida de la comarca del Ripollès (Girona), amb nou rutes i 135 alumnes afectats.



En el Pallars Jussà (Lleida), dues rutes s'han vist afectades amb 16 escolars, i en la Catalunya central, cinc rutes amb un total de 81 alumnes.



En la Cerdanya, on el dilluns es van veure afectats un miler d'alumnes, existeix normalitat en el transport i tots els centres estan oberts.



Quant a les escoles tancades, tres són de la comarca del Berguedà (Barcelona), amb 25 alumnes afectats, i altres dos en la Terra Alta (Tarragona), amb 27 escolars.