Sànchez (JxCat) veu possible que Puigdemont governi des de Catalunya

Jordi Sànchez continua a la presó





L'expresident de l'ANC i diputat de JxCat, Jordi Sànchez, ha defensat que la seva opció a Catalunya és que el candidat del seu grup parlamentari, Carles Puigdemont, presideixi "un Govern normalitzat i treballant des de la plaça Sant Jaume" de Barcelona, seu de la Generalitat.





"No és fàcil, però no és impossible. Tenim temps per encaixar totes les peces i començar bé la legislatura respectant el mandat de les urnes", ha assegurat.





Sánchez sosté que l'independentisme trobarà la manera per desencallar la investidura i rebutja la convocatòria de nous comicis a Catalunya: "No veig cap motiu per a unes noves eleccions. No sé què resoldrien".





"Fins on sé, el president Puigdemont continua sent el candidat a ser investit per la majoria independentista", de manera que refusa especulacions sobre alternatives com la d'ell mateix com a candidat a la Generalitat, ha assenyalat en una entrevista al diari 'Ara' des la presó de Soto del Real (Madrid), on es troba juntament amb el líder d'Òmnium, Jordi Cuixart.





Sobre l'entrada de manifestants al Parc de la Ciutadella de Barcelona, que acull el Parlament, el dia en què el president de la Cambra, Roger Torrent, va decidir posposar el ple d'investidura, ha apel·lat al civisme ia la no violència: "increpar els representants del poble ens afebleix la raó ".





Diu que desconeix si el sobiranisme ha iniciat negociacions amb l'Estat i ha demanat "buscar aquestes vies i explorar possibles acords per garantir una legislatura dins de la normalitat".