Alfred Julbe substitueix a Sito Alonso al capdavant del Barça de bàsquet

El FC Barcelona Lassa ha anunciat la destitució del tècnic Sito Alonso després de la mala situació que travessa l'equip blaugrana, tercer en Lliga Endesa a cinc victòries del líder Reial Madrid i tretzè a l'Eurolliga a quatre victòries del 'Top 8', que dóna accés als quarts de final.





"Us informem que el FC Barcelona Lassa ha decidit posar fi al vincle contractual amb Sito Alonso. El club li desitja el millor, tant a nivell personal com professional, i agraeix la seva professionalitat i dedicació, tant en el treball relacionat amb el primer equip, així com en el treball realitzat amb el bàsquet formatiu ", diu el comunicat del club blaugrana.





Aquest també va indicar que, "de manera interina", el relleu d'Alonso a la banqueta serà Alfred Julbe, fins ara entrenador del Barça Lassa B. El veterà entrenador català té una bona experiència a l'ACB, sobretot al Joventut, amb el que es va proclamar campió de la Copa del Rei en la temporada 1996-1997 i subcampió l'any següent.





El tècnic madrileny, que va arribar al club a l'estiu per les dues pròximes temporades i opció a una tercera després d'un bon any al Baskonia, però sense títols, va ser l'escollit per reflotar la nau blaugrana després de la reestructuració de plantilla i cos tècnic que es va dur a terme a la secció després de l'adéu de Giorgios Bartzokas.





El ja expreparador del FC Barcelona Lassa va dirigir al club en 40 partits oficials, amb un rècord negatiu de 19 victòries (12 en Lliga i 7 en Eurolliga) i 21 derrotes (7 Lliga i 14 a la competició continental).