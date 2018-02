Rosa Luxemburg i el SPD de Schulz

Afirmava Rosa Luxemburg que els moviments socialistes evolucionaven dialècticament entre un sector oportunista, que defensava pactar amb el sistema millores per als treballadors, i un sector maximalista, que defensava la revolució com a única possibilitat de transformar la societat. Ha criticat l'oportunisme, encara que va afirmar que sempre estarà present en la lluita social, i va ser també crítica amb els radicals del tot o res, ja que moltes vegades es queda en res. Considerava que la lluita socialista havia de ser una combinació d'ambdues, sempre que, aquesta és la seva crítica a Bernstein (pare del revisionisme), el moviment no s'apartés de l'objectiu final, per això la seva afirmació: "el moviment no val res, el objectiu ho és tot", mentre que Bernstein considerava que "el moviment ho és tot, l'objectiu és res".





Aquestes afirmacions i disputes, que són, en paraules de molta gent, relíquies del passat, ressonen amb més força en veure en què s'ha convertit l'SPD de Martin Schulz. La seva política de pactar amb la CDU de Merkel, per tal de salvar l'Estat, a canvi de petites mesures socials, no deixen de ser els residus putrefactes d'aquelles disputes, perquè avui ja no es discuteix entre reforma o revolució, sinó entre l'oportunisme de l'oportunisme, i poca cosa més.





L'SPD, igual que la majoria de partits socialistes europeus, s'estan convertint en formacions gairebé de dretes, allunyades d'aquells a qui diuen representar, cada vegada més marginals electoralment, quan no, ja desapareguts, i sense capacitat de ser una alternativa real al neoliberalisme imperant a la UE.





El problema és que el passat sempre torna, i les paraules de la socialista polonesa, tornen a ressonar amb força en l'anomenada esquerra alternativa, dividida també entre l'oportunisme i el maximalisme, i sense saber quin camí escollir, però si només s'agafa un, la derrota és segura, cal saber mantenir el moviment dialèctic, però no és fàcil. L'important és recordar l'afirmació de Rosa: "el moviment no és res, l'objectiu ho és tot".