Reynés substituirà Fainé com a president de Gas Natural

Francisco Reynés apunta com a president de Gas Natural





El conseller delegat i vicepresident executiu d'Abertis, Francisco Reynés, serà nomenat president de Gas Natural en substitució d'Isidre Fainé, que passarà a ser president d'honor emèrit.





Segons fonts del sector, els consells d'administració de les companyies analitzaran la qüestió, que ja es dóna per feta.





Al seu torn, Reynés serà substituït a Abertis per un directiu de la companyia. La sortida de Reynés es produeix en el procés d'ofertes públiques d'adquisició (OPA) en el qual la italiana Atlantia i l'espanyola ACS pretenen fer-se amb la concessionària d'autopistes.





Fainé deixa així la presidència de l'energètica a la qual va accedir fa poc més d'un any, període en el qual ha abordat un profund pla de desinversions, com la venda del 20% del seu negoci de distribució de gas a Espanya a un consorci format per Allianz i CPPIB per 1.500 milions d'euros o dels seus actius a Itàlia a 2i Rete Gas i Edison per un import total d'1.020 milions d'euros, entre uns altres, a més d'afrontar l'expropiació per Colòmbia de la seva filial Electricaribe.





A més, en aquest període el grup va estudiar, encara que mai va confirmar oficialment l'interès, una possible operació corporatiu amb la portuguesa EDP, en una integració que buscava crear un gegant energètic ibèric.





Al setembre de 2016, l'expresident de La Caixa va ser nomenat nou president no executiu de Gas Natural Fenosa, en substitució de Salvador Gabarró, dins de la profunda remodelació de l'òrgan rector del grup, acordada després de l'entrada al capital del fons GIP, després que es convertís en nou accionista del grup després d'adquirir una participació del 20% a Criteria Caixa i Repsol.





ACCIONARIAT DE GAS NATURAL FENOSA





Criteria Caixa és el principal accionista de Gas Natural Fenosa, amb una participació del 24,4%, seguit de Repsol i GIP, que expliquen cadascun amb el 20% del capital.





No obstant això, recentment la petroliera va confirmar que havia rebut "mostres d'interès" de diversos inversors, entre els quals es trobava el fons CVC, per la seva participació en Gas Natural Fenosa, encara que no havia pres decisió alguna respecte a una possible desinversió.





REYNÉS









Nascut a Mallorca el 1963, Reynés és enginyer industrial per la Universitat de Barcelona. El directiu es va incorporar a Abertis en 2009, passant a ser conseller delegat d'Abertis Infraestructura en 2010.





L'arribada de Reynés coincidiria també amb el final del contracte de Rafael Villaseca com a conseller delegat de la companyia, que expira aquest mes d'abril.