Els lletrats del Parlament ajornen el lliurament de l'informe sobre els terminis d'investidura

Reunió de la Mesa del Parlament





Els lletrats del Parlament han posposat el lliurament de l'informe sobre els terminis per investir un president de la Generalitat després de l'ajornament del ple que va decretar el president de la Cambra, Roger Torrent.





Segons fonts parlamentàries, estava previst que l'informe s'abordés en la reunió de la Mesa del Parlament que ha començat a les 10 hores. Els lletrats del Parlament han comunicat als grups que preveuen tenir l'informe sobre els terminis de la investidura entre aquest dimarts a la tarda i dimecres.





L'informe està redactat però els lletrats han d'acabar de tancar alguns serrells i prefereixen que s'abordi en una propera reunió de la Mesa.





L'ajornament del ple va generar dubtes sobre els mecanismes per votar un president: Parlament té dos mesos per votar la investidura i no està clar si el temps va començar a córrer el dia que es va suspendre el plenari o si encara no ha començat el compte enrere perquè no va arribar a celebrar-se el debat.





Si l'escenari és el primer, el temps apressa JxCat i ERC per arribar a un pacte d'investidura, mentre que, si és el segon, els dos partits tindrien més marge per a un acord.





Els lletrats han analitzat en profunditat el reglament del Parlament i la llei catalana de Presidència, l'article 4.6 estableix que "si transcorreguts dos mesos des de la primera votació d'investidura, cap candidat ha estat elegit, la legislatura resta dissolta automàticament".





Els independentistes consideren que el compte enrere de dos mesos no ha començat perquè no s'ha arribat a fer aquesta "primera votació d'investidura" a la qual fa referència la llei, tenint en compte que el ple ni tan sols va arribar a reunir-se perquè Torrent el va ajornar abans.





En canvi, l'oposició interpreta que sí que es compleix la premissa de la llei que "cap candidat ha estat elegit" i que s'ha d'activar el compte enrere de dos mesos abans de la convocatòria d'eleccions.