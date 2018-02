Muriel Villanueva guanya el Premi Carlemany amb 'Rut, sense hac'

Muriel Villanueva, guanyadora del VII Premi Carlemany





L'escriptora Muriel Villanueva ha guanyat el VII Premi Carlemany per al Foment de la Lectura per la seva obra 'Rut, sense hac', i el lliurament es farà a Andorra durant el mes de maig, coincidint amb la publicació del llibre, segons ha informat l'editorial Columna aquest dimarts en un comunicat.





El llibre narra la història de Rut, una adolescent de 16 anys que arriba a un nou institut on trobarà un nou grup d'amigues i un nou amor, però guarda en secret que va tenir càncer als quatre anys i haurà de fer front a la vergonya de mostrar el seu cos i a la por que la malaltia torni a manifestar-se.





Muriel Villanueva (1976), escriptora i professora d'escriptura, ha publicat una quinzena de llibres de narrativa per a totes les edats com 'La gatera', el recull de contes 'Nines', la trilogia juvenil 'L'Esfera' i la novel·la infantil 'Duna. Diari d'un estiu ', i a més ha estat guardonada amb diversos premis com el Premi de Novel·la JM Casero, entre d'altres.