El Parlament activa sis comissions perquè hi hagi activitat a l'espera de la investidura

El Parlament pacta iniciar comissions





La Junta de Portaveus del Parlament ha decidit aquest dimarts emprendre l'activitat parlamentària i activar les sis comissions no legislatives, que són les que poden funcionar sense que s'hagi Govern.





La decisió es pren a petició del PSC, que ha dit que no pot ser que passin tants mesos sense activitat al Parlament i que cal posar en marxa les comissions no legislatives, per començar a donar respostes a la ciutadania.





El gruix de l'activitat parlamentària se centra en les comissions legislatives, que es constitueixen quan ja s'ha investit un president i s'ha format un Govern, cosa que no ha passat encara.





Però hi ha comissions no legislatives que poden anar funcionant sense nou Executiu i són sis: la de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), les de les sindicatures de Greuges i de Comptes, la de Peticions, la de l'Estatut del Diputat i la de Matèries Secretes i Reservades.





Aquestes són les que els portaveus han acordat que el JavaScript estigui com més aviat millor, i per això s'han citat per a una pròxima reunió, en la qual perfilaran tots els detalls, com qui les presidirà i quants representants de cada grup hi haurà.





Precisament el nombre de representants és un dels punts més polèmics que han de negociar els grups: segons quants hi hagi, els independentistes poden tenir majoria absoluta en totes les comissions.