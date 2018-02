Gas Natural Fenosa i Endesa realitzen la primera transacció d'energia amb tecnologia blockchain a Espanya

Acord amb Gas Natural Fenosa





Gas Natural Fenosa i Endesa han protagonitzat la primera operació espanyola de compravenda d'energia emprant tecnologia blockchain, amb una transacció de 5,95 gigawatts hora (GWh) de gas natural, segons han informat en un comunicat.





L'operació ha tingut lloc durant la fira E-World que se celebra aquests dies a la ciutat alemanya d'Essen, després de diverses transaccions de demostració realitzades l'any passat.





El director comercial de Gas Natural Fenosa, David Guerra, i la subdirectora de Negocis Emergents, Susana Calvo, han destacat que aquesta operació s'emmarca en el compromís de la companyia amb la innovació i que el blockchain és una tecnologia que, "si bé té de superar alguns reptes rellevants, té el potencial de transformar molts àmbits de l'activitat de les empreses energètiques, de les quals la gent gran beneficiats seran els clients, tant en preu com en servei".





Per la seva banda, el director comercial d'Endesa, Javier Alonso, ha explicat que en aquest projecte s'aprofita la tecnologia d'avantguarda per crear una plataforma de negociació que permetrà reduir costos d'aprovisionament d'energia, creant valor per als consumidors.





ENERCHAIN





El projecte conjunt Enerchain es va iniciar el maig de 2017 i consisteix en la primera plataforma de negociació de productes d'energia amb lliurament físic amb execució descentralitzada. La plataforma permet realitzar transaccions de gas i electricitat per a qualsevol zona europea i per a qualsevol període de lliurament, des del molt curt termini fins operacions amb càrrega base anual.





Segons han explicat, la plataforma Enerchain, desenvolupada per l'empresa de programari alemanya Ponton, utilitza tecnologia blockchain, en què són els propis participants del mercat els que amb els seus sistemes validen i certifiquen les transaccions, permetent reduir els costos d'intermediació i augmentar la eficiència de la cadena de valor, al mateix temps que es garanteixen transaccions segures i ràpides.





Un cop aprovada l'operació, el bloc que la registra s'afegeix a una cadena on queden incorporades totes i cadascuna de les operacions que es realitzin, emmagatzemant simultàniament en el conjunt de nodes de la xarxa.