Educació va enviar un quart avís a Catalunya per noves denúncies d'adoctrinament a les aules després del 155

El Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha remès un escrit a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat per casos denunciats sobre possible adoctrinament en centres educatius de la comunitat autònoma.





Es tracta del primer que es produeix després de l'aplicació en la Comunitat Autònoma després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





El mateix Ministeri ha informat d'aquesta situació, en una resposta, amb data de 9 de gener, a una pregunta parlamentària de la portaveu de Ciutadans en matèria d'Educació, Marta Martín, en la qual de li demanava explicacions per la "exhibició en centres educatius públics de Catalunya de símbols independentistes ia favor del referèndum il·legal de l'1 d'octubre".





En el text d'Educació, el departament que dirigeix Íñigo Méndez de Vigo, explica que està "actuant per la via administrativa" amb l'objectiu que la inspecció educativa intervingui acord amb la normativa vigent davant de casos d'adoctrinament en centres educatius.





Però, a més, assegura que "no renuncia a emprendre qualsevol altra acció previstes en l'ordenament jurídic vigent".





Aquest requeriment s'envia després de l'aplicació del 155 a Catalunya que va implicar que Méndez de Vigo assumís les competències en matèria d'Educació a la comunitat autònoma catalana.





TRES REQUERIMENTS PER L'1-O





Es tracta del quart avís que rep l'autonomia per denúncies de possible adoctrinament en les aules. Els tres anteriors, enviades en els mesos de setembre i octubre, demanen que s'investiguin els actes comesos en els centres, i en els quals poguessin estar implicats menors, amb motiu de la celebració del referèndum de l'1 d'octubre.





Entre el primer i el segon requeriment, el Govern va recollir una vintena de denúncies de possible adoctrinament, mentre que el tercer es refereix a la convocatòria de vagues i manifestacions al voltant de l'esmentat referèndum i incideix que s'ha "involucrant els alumnes en aquest tipus d'actuacions.





Segons aquest document d'Educació, podria haver indicis que s'estan "conculcant diferents drets, des del restar temps i ensenyaments en el seu procés educatiu, com el de no proporcionar-los la suficient protecció per al seu desenvolupament personal i intel·lectual".





Fabricació d'urnes de paper, comentaris i xerrades a menors sobre l'acció dels policies a la jornada de l'1-O, o la participació d'alumnes en manifestacions per demanar la llibertat 'dels Jordis', són algunes de les denúncies que han interposat els pares de diferents centres públics de Catalunya.