Puigdemont va estudiar pagar el 1-O amb 500.000 euros en moneda digital

Puigdemont, Junqueras i Rovira es van reunir a Pedralbes.





La Generalitat de Catalunya va estudiar un projecte de 500.000 euros per pagar el sistema de votació per el 1 d'octubre, basat en pagar la xarxa amb la moneda digital 'ethereum'.





Així ho va explicar davant el jutge l'empresari i desenvolupador informàtic Vicent Nos Ripollés, que va precisar que es va reunir a mitjans d'agost passat amb Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Marta Rovira i altres al Palau de Pedralbes.





Vicent Nos Ripollés va comparèixer el passat dissabte, en qualitat de testimoni, davant del titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, que investiga la creació d'estructures d'Estat per part de la Generalitat de Catalunya i el procés d'independència que va desembocar en el referèndum il·legal del 1 d'octubre.





Aquest empresari, que ja havia comparegut davant la Guàrdia Civil, segons consta en el sumari, va explicar davant el Juan Antonio Ramírez Sunyer, que a mitjans d'agost va acudir a una reunió que li havia organitzat un altre desenvolupador informàtic, Quim Franquesa, en la qual aquest últim també va estar present.





TROBADA A PEDRALBES





En aquesta trobada, al Palau de Pedralbes de Barcelona, havia, entre altres, l'ara expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, l'exvicepresident, Oriol Junqueras, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira.





Segons ha explicat Nos Ripollés, abans de la trobada, ell havia enviat per correu electrònic un projecte i part d'un pressupost, que Franquesa va completar i va remetre a la Generalitat.





"Estava al voltant de mig milió d'euros", va afirmar el testimoni, que va explicar que "estava basat en els costos de les FIS de la xarxa" perquè "el sistema necessita pagar cada vegada que es fa una votació amb la moneda 'ethereum' perquè és on s'allotjava tota la infraestructura ".





Moneda digital 'BLOCKCHAIN'





'Ethereum' és una moneda digital desenvolupada en 2015 pel rus Vitalik Buterin, basada en el sistema 'blockchain' o "cadena de blocs".





És a dir, una base de dades distribuïda, formada per cadenes de bloc s dissenyades per evitar la seva modificació una vegada que una dada ha estat publicat, pel que es fa servir per emmagatzemar dades ordenades en el temps i sense possibilitat de modificació.





Segons va explicar el citat empresari davant del jutge, durant la reunió a Pedralbes, van exposar el projecte i van aclarir els dubtes.





SISTEMA DESCENTRALITZAT DE VOTACIONS





Es tractava, segons ha dit, d'un "sistema descentralitzat de votacions que, a més, permetia certificar amb el propi DNI electrònic com qualsevol altre certificat semblant, com el que emet el IDECAT o la FNMT d'Hisenda, que també haguessin estat vàlids".





Així, Vicent Nos Ripollés, ha assenyalat que amb aquest sistema es podia "certificar dins de 'blockchange' de la xarxa 'ethereum' i que això quedés immutable amb l'objectiu que es pogués demostrar que alguna cosa havia passat de veritat, en un moment donat , i que ningú podia manipular ".





PER A ELECTORAT





Segons ha precisat, ell havia acudit a la reunió amb la idea que la Generalitat volia usar aquest sistema per al vot exterior, però durant la trobada li van preguntar si podia aplicar-se a tot l'electorat i el va dir que sí, que si "valia per a uns valia per a tots ".





També van abordar els terminis i ell va exposar que l'hauria llest per a deu dies abans de les votacions de l'1 d'octubre, però va demanar que l'encàrrec es ho fessin en una setmana i que li paguessin per avançat els 500.000 euros, perquè els necessitava per comprar la moneda digital 'ethereum'.





"Jo vaig demanar al començar el treball cobrar íntegrament la nostra part perquè calia comprar moneda 'ethereum' perquè, si no, cal comprar-la al mercat i si es compra tota de cop pujaríem el preu", va declarar el informàtic.





També va exposar que havia realitzat el projecte en base a un enllaç que li van facilitar de la normativa publicada per la Generalitat amb les condicions per a realitzar les votacions.





CONSEQÜÈNCIES LEGALS





Segons ha dit, ningú el va advertir que podria haver conseqüències legals per desenvolupar aquest projecte per a un referèndum d'independència, però va admetre que sí li van avisar en sentit contrari: "Van dir que farien el que fos per fotre'ns i coses per aquest estil", que farien "indirectament coses en contra de nosaltres".





Segons el citat empresari, Puigdemont i els presents a la trobada van dir que els "semblava bé" el pressupost i van respondre "que sí, que sí" a la seva petició de cobrar per avançat.





No obstant això, assegura que anaven passant els dies i "no va arribar res, no se sabien qui havia de signar els contractes, ni cap història".





Va ser aquest el motiu pel qual li va dir entorn de l'1 de setembre a Quim Franquesa que ell es retirava del projecte.