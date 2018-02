L'Eurocambra suprimeix els obstacles a les compres en línia transfrontereres

El 63% de webs no permet comprar des d'un altre país de la UE.





Els consumidors europeus podran accedir a una gamma més àmplia de productes i serveis a internet després de la fi del bloqueig geogràfic.





Les noves normes que l'Eurocambra va aprovar dimarts prohibiran el bloqueig geogràfic injustificat i permetran als consumidors triar des de quin pàgina desitgen realitzar la compra, sense ser redirigits a una altra web.





Entre els productes i serveis coberts per la normativa figuren les entrades a espectacle s i parcs d'oci, les estades hoteleres i el lloguer de vehicles.





PRODUCTES EXCLOSOS





De moment exclosos tots aquells productes protegits per drets d'autor, com llibres electrònics, música o videojocs. També han quedat fora dels serveis audiovisuals i el transport.





Els venedors hauran de tractar igual als clients d'un altre país de la UE que als clients locals, és a dir, oferir-los el mateix preu així com idèntiques condicions de venda.





La normativa fa referència a l'adquisició de béns, com moda, electrònica i electrodomèstics, quan el lliurament al client tingui lloc en un Estat membre.





També a serveis proporcionats a través d'internet i que no estiguin protegits per drets d'autor, com serveis en el núvol, tallafocs, emmagatzematge de dades, allotjament de pàgines web.