Caixabank, millor entitat de banca privada a Espanya segons Euromoney

Jordi Gual, president de Caixabank, i Gonzálo Gortázar, conseller delegat.





CaixaBank ha estat escollida com a millor entitat de banca privada a Espanya el 2018 al Private Banking Surve i 2018 de Euromoney.





El premi, que CaixaBank ha rebut per quart any consecutiu, és el resultat de les 2.395 enquestes que ha realitzat Euromoney a entitats de tot el món, gestors d'alts patrimoni, i family offices, que han identificat a l'entitat com una de les més ben valorades en Banca Privada per la qualitat dels seus serveis i el seu model de negoci.





Així mateix, CaixaBank, presidida per Jordi Gual i el conseller delegat és Gonzalo Gortázar, també ocupa el primer lloc en altres 9 categories de l'enquesta, com ara serveis específics per a clients d'alts patrimonis, gestió d'actius i capacitats comercials, entre d'altres.





Jordi Gual, president de CaixaBank, considera que aquest reconeixement reflecteix l'excel·lència en el servei que busquen en la seva relació amb el client i una metodologia d'assessorament rigorosa i totalment personalitzada ".





Per la seva banda, Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, destaca que "l'aposta estratègica de CaixaBank per l'assessorament financer amb els més elevats estàndards de qualitat i de compliment regulatori ens ha permès consolidar el nostre lideratge en estalvi a mitjà i llarg termini i créixer el 2017 un 5,5% el patrimoni gestionat per Banca Privada ".





GESTIÓ DE PATRIMONIS





La proposta de valor de CaixaBank Banca Privada, el negoci de CaixaBank especialitzat en gestió de patrimonis de més de mig milió d'euros, combina el servei universal d'oficines, amb més de 5.000 sucursals, amb l'assessorament especialitzat a través d'un equip de més de 500 gestors, 46 centres de banca privada distribuïts per tot Espanya i unes prestacions tecnològiques que, mitjançant el mur i la videotrucada permeten oferir assessorament des de qualsevol lloc.





CaixaBank recentment ha creat un nou servei d'assessorament independent, sota la nova regulació de MIFID II, denominat CaixaBank Wealth.





L'estructura organitzativa d'aquesta unitat especialitzada està integrada per 7 experts en gestió de patrimoni que compten amb una àmplia experiència i coneixement en el mercat financer en tots els seus àmbits, per donar servei al negoci de Banca Privada de l'entitat.





La revista Euromoney és una publicació economicofinancera amb seu a Londres molt influent en els mercats de capitals.