EVA: Una idea intel·ligent

La idea d'apropar l'EVA a l'estació de El Prat significa avançar-se a la liberalització de la gestió privada de l'Alta Velocitat i, sobretot, obrir la porta a un potencial mercat de viatgers que, sense anar i venir de Barcelona a Madrid fer negocis, vol viatjar constantment i en el millor tren possible.





Sempre he cregut que El Prat tenia terrenys i capacitat per ser la gran terminal ferroviària de Barcelona, i no la Sagrera, però que per raons "estratègiques" es va quedar en el camí de guanyar aquesta carrera contrarellotge en la qual Sants es quedava enrere amb el pas del temps. I no obstant això va guanyar qui va guanyar i unes obres interminables no li han permès a la terminal guanyadora demostrar-nos tota la seva capacitat i excel·lència.





Ara sorgeix un nou projecte que manté en el calendari una data atractiva, mitjan 2019. Si es compleixen els terminis i no sorgeixen nous imprevistos, la gent viatjarà en tren de gran velocitat ia un preu raonable sense tanta estètica executiva i més colorit social.





Si a més la idea s'expandeix a altres llocs d'Espanya, tindrem més motius per felicitar-nos per que als gestors de Renfe se'ls hagi ocorregut una idea intel·ligent.





Veurem.