Podemos també rebutja una presidència simbòlica de Puigdemont

Montero sosté que no serveix per acabar amb el bloqueig.





La portaveu de Podemos al Congrés, Irene Montero, ha reafirmat el rebuig del seu grup a la proposta dels independentistes de triar a Carles Puigdemont president "simbòlic" de Catalunya.





Segons Montero això no servirà, al seu judici, ni per acabar amb el "bloqueig" de la situació política ni per permetre que les institucions catalanes deixin d'estar "intervingudes pel 155".





"El que hi ha d'haver és un president a Catalunya que governi i resolgui els problemes dels catalans", ha defensat la dirigent del partit morat a preguntes dels mitjans de comunicació en la roda de premsa que ha ofert al Congrés després de la Junta de Portaveus.





Montero ha insistit que el que necessita Catalunya és que es formi ja un Govern, per la qual cosa és imprescindible, al seu parer, que els seus membres estiguin a Catalunya, no com Puigdemont, que roman a Brussel·les.





D'altra banda, sobre la petició d'ERC d'establir una relació bilateral entre la Generalitat i el Govern de l'Estat, Montero ha assenyalat que la seva formació sempre estarà a favor del diàleg, sempre que sigui "honest".





"Si és una estratègia nova per seguir confrontant i aguditzant el conflicte, ni tan sols crec que vagi a poder donar-se", ha reconegut.