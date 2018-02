Santamaría adverteix a Torrent que la investidura simbòlica incompleix la sentència del Constitucional

Santamaría demana a Torrent que acati la sentència del TC.





La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat aquest dimarts que el president del Parlament, Roger Torrent, "sap" el que diu la interlocutòria del Tribunal Constitucional impedint una investidura al Parlament que no sigui presencial.





Per això, ha subratllat que no pot dur a terme una investidura simbòlica de Carles Puigdemont "sense incomplir les decisions del TC".





En declaracions als passadissos del Senat, després d'acudir a la sessió de control, Sáenz de Santamaría ha explicat que els Parlaments estan "per investir diputats que compleixin la llei i el que el reglament mana".





Per tot això, ha subratllat que no es pot investir simbòlicament a un president de la Generalitat "sense incomplir les decisions del TC".





"És a dir que el senyor Torrent també sap el que li ha dit el Tribunal Constitucional", ha indicat la vicepresidenta del Govern.





A PLENITUD DE LLIBERTATS





Dit això, Sáenz de Santamaría ha recordat que Puigdemont està en aquesta situació perquè està "fugat de la Justícia" i no és un ciutadà que estigui "en la seva plenitud de llibertats".





"Té una ordre de recerca i captura pels delictes de rebel·lió, sedició, malversació, prevaricació i desobediència", ha recalcat Santamaría sobre Puigdemont.





Al seu entendre, Catalunya "mereix algú que estigui a ple rendiment", amb "plens drets i" dins de la legalitat "per treballar per aquesta comunitat autònoma." Crec que si en lloc d'estar tots pendents del senyor Puigdemont, com estan els independents, estiguessin pendents de Catalunya, un altre gall els cantaria ", ha advertit.





Des de l'Executiu veuen impossible aquesta investidura simbòlica i recorreran qualsevol intent de Puigdemont de crear un govern paral·lel des de Brussel·les.





"Estem pendents", asseguren des de l'Executiu, a l'espera de veure si aquestes declaracions dels independentistes perquè una assemblea d'electes investeixi a Puigdemont s'arriben a formalitzar d'alguna manera.