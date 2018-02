El gihadista detingut a Terrassa planejava una decapitació com les d'Estat Islàmic

Judici a l'AN contra la cèl·lula gihadista de Terrassa.





El líder de la cèl·lula gihadista desarticulada a Terrassa a l'abril de 2015, durant l'operació policial anomenada 'Caront', assegurava que tenia perfectament identificada a una persona per segrestar-la, decapitar a l'estil de l'Estat Islàmic i gravar les imatges per després difondre-les.





Així ho ha indicat durant el judici l'agent dels Mossos d'Esquadra que es va infiltrar en la cèl·lula, segons el qual Antonio Sáez 'Ali', espanyol convers i el suposat líder, els va confessar a ell i un altre integrant del grup que sabia el nom, adreça, ocupació i dades fins i tot dels pares de la possible víctima i els va preguntar si comptava amb ells per dur a terme el segrest i decapitació.





Segons el mosso, no els va dir el nom, per la qual cosa li va preguntar per veure si podia obtenir més informació. No obstant això, Sáez no la hi va donar. Només va dir que volia segrestar a aquesta persona, posar-li el vestit taronja, gravar-ho en vídeo i "decapitar a l'estil de l'Estat Islàmic".





A la pregunta dels motius que el portaven a planejar aquest assassinat, l'agent ha contestat que la intenció de Sáez era "sentir-se un membre" del grup terrorista. Per tot això, va avisar a l'instructor dels Mossos encarregat d'aquesta operació i va redactar acta del que havia escoltat.





DADES IMPORTANTS





Tal com ha comentat l'agent durant el judici que se celebra a l'Audiència Nacional, durant els mesos que va durar la seva missió infiltrat dins de la cèl·lula només es va saltar la rutina d'informar del que anava descobrint cada 15 dies quan obtenia dades prou "rellevants" o "importants". I, en la seva opinió, els plans del líder tenien aquesta entitat i per això va alertar immediatament.





La declaració del mosso infiltrat ha versat al voltant dels mesos que va passar infiltrat en la cèl·lula 'Fraternitat Islàmica Grup per a la predicació de l'Jihad' i ha identificat als deu acusats com els seus integrants, en major o menor mesura.





La Fiscalia demana per a ells entre 7 i 19 anys de presó. Un menor anomenat Omar ja va ser condemnat per integració en organització terrorista.





L'agent ha relatat, a preguntes de la fiscal Dolors Delgado, com va entrar en l'organització i com va conèixer als seus integrants, als quals havia vist a la mesquita de Terrassa (Barcelona).





Concretament, es va acostar a la botiga que regentava un dels acusats, Taofiq Mouhouch, per comprar una catifa per resar i li va comentar que volia "recuperar" els seus "arrels musulmanes".